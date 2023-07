Non ce l’ha fatto Antonio Capursi, il nonno che ha perso la vita mentre era in auto con il nipotino di pochi mesi. Stavano andando in vacanza insieme, ma quel momento di felicità si è trasformato presto in lutto. L’uomo viaggiava con la sua famiglia: la loro auto è rimasta coinvolta in un sinistro sull’autostrada A14. Lui non ce l’ha fatta. Il nipotino di 7 mesi è rimasto ferito.

Antonio Capursi era un nonno di 58 anni: sette mesi fa era nato il suo primo nipotino. Viveva in Lombardia, ma aveva origini pugliesi. Nella giornata di sabato primo luglio si era messo in auto per andare in vacanza e tornare nella sua Bisceglie.

Verso le 6.30, però, il destino ha voluto che si ritrovasse coinvolto con il suo mezzo in un sinistro sull’autostrada del sole. L’uomo che viveva a Lodi da tanto tempo ha avuto la peggio e ha perso la vita in strada mentre si dirigeva verso la sua terra d’origine.

Con la famiglia Antonio Capursi era salito in macchina, sulla sua Suzuki. Improvvisamente, per cause ancora da accertare, l’auto è tinita contro il guard rail dell’autostrada, facendo diverse carambole prima di ribaltarsi del tutto.

Quando i sanitari sono arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo di 58 anni. I soccorritori hanno poi trasportato in ospedale il nipotino di soli 7 mesi, rimasto ferito, e i genitori del piccolo.

Antonio Capursi purtroppo non ce l’ha fatta: è deceduto sull’autostrada

Nel sinistro il nipotino di soli 7 mesi è rimasto ferito, anche se non ha riportato conseguenze preoccupanti. Insieme ai genitori è stato trasferito all’ospedale Torrette di Ancona, nelle Marche.

Fonte foto da Pixabay

In auto c’era anche la loro cagnolina. Dopo lo schianto è scappata lungo l’autostrada e ora tutti la cercano, per riportarla alla famiglia che dovrà affrontare un lutto troppo grande.