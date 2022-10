Durante il minuto di silenzio osservato per Giampiero Ventrone, Antonio Conte non ha trattenuto le lacrime: "Siamo devastati"

Lo scorso 6 ottobre il calcio italiano e mondiale ha appreso con grande tristezza la notizia della scomparsa improvvisa di Giampiero Ventrone, uno dei più grandi preparatori atletici del calcio degli ultimi 30 anni. Quest’anno il 62enne lavorava nello staff del Tottenham di Antonio Conte. Quest’ultimo, ieri, durante il minuto di silenzio dedicato alla memoria del suo collaboratore scomparso, osservato prima della partita della sua squadra contro in Brighton, non è riuscito a trattenere le lacrime e la commozione.

Soltanto qualche settimana fa, Ventrone aveva scoperto di essere affetto da una forma fulminante di leucemia. In pochi giorni la situazione è tracollata e nella notte tra il 5 e il 6 ottobre scorso, un malore lo ha portato via.

La carriera di Giampiero Ventrone è stata straordinaria. Nel 1994 venne assunto dalla Juventus guidata da Moggi, Giraudo e Bettega. Lui preparò atleticamente quella corazzata che vantava campioni del calibro di Gianluca Vialli, Fabrizio Ravanelli e un giovane Alessandro Del Piero.

Squadra che due anni più tardi, nel 1996, arrivò a vincere la Champions League e la Coppa Intercontinentale. Gli ultimi trofei internazionali della Juventus.

Era soprannominato “Marine” per via delle faticosissime sessioni di allenamento che oltre a formare il corpo dei giocatori, forgiava in loro una mentalità vincente.

Mentalità che, da giocatore, sempre durante quegli anni d’oro in bianco nero, ha assorbito anche Antonio Conte.

La commozione di Antonio Conte

Il rapporto umano tra Antonio Conte e Giampiero Ventrone ha resistito al tempo e oggi che il barese è diventato uno degli allenatori più vincenti del mondo, nel suo staff ha voluto proprio Giampiero.

Lo ha voluto affinché il preparatore potesse infondere ai suoi giocatori ciò che decenni prima aveva innescato in lui.

Quest’anno Giampiero lavorava con Conte nel Tottenham e i risultati si vedevano e come.

La notizia della scomparsa di Giampiero ha scosso molto il tecnico barese, che nella giornata di ieri non è riuscito a trattenere la tristezza e la commozione.

Durante il minuto di silenzio, osservato prima della partita tra Tottenham e Brighton, Conte non è riuscito a trattenere le lacrime.

Anche prima del match, durante l’intervista di rito, il tecnico ha dichiarato: