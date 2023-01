A Balduina, a Roma, un anziano signore ha perso la vita nella sua abitazione. Antonio Porta forse viveva al freddo nella sua abitazione, che non condivideva con nessuno. Le forze dell’ordine, infatti, non hanno trovato nessuna utenza attiva in quella casa. Forse non aveva i soldi per pagare le bollette ed era rimasto al buio e al gelo.

L’uomo di 73 anni è stato trovato senza vita nella sua casa in zona Balduina, a Roma, lo scorso venerdì 20 gennaio 2023. Forse era malato, ma le cause del decesso potrebbero essere ricondotte al freddo che c’era nella sua casa.

Le forze dell’ordine vanno avanti con le indagini. Da quanto è emerso, pare che l’uomo vivesse da solo, abbandonato e trascurato, senza corrente e gas perché le utenze erano staccate. Non riusciva a pagare le bollette.

Il corpo senza vita è stato trovato in seguito all’allarme lanciato dai responsabili del Residence Balduina dove viveva da tempo. Non vedendolo da qualche giorno, si erano preoccupati e avevano deciso di chiamare il 118 e la Polizia, che hanno fatto l’amara scoperta.

Entrati nella casa di Antonio Porta, non hanno potuto far nulla per lui. Lo hanno trovato già privo di vita e in avanzato stato di decomposizione. Probabilmente il decesso è avvenuto settimane prima. L’autopsia chiarirà le cause.

