Anziana di 73 anni colpisce un ladro per sventare una rapina Un ladro entra in un negozio, minaccia cassiere e clienti con un coltello, nel tentavo di fare una rapina. Una donna di 73 anni comincia a colpirlo con il suo ombrello. Ecco come si è conclusa la vicenda

Non sappiamo mai come reagiremmo se sorpresi da una situazione che minaccia la nostra incolumità. Questo è quello che è successo ad Antonia, una donna di 73 anni dopo aver affrontato un pericolo improvviso che ha persino minacciato la sua vita. Questa notizia ha suscitato scalpore nelle reti dopo la pubblicazione del video che mostra il coraggio di Antonia.

La signora ha cercato di fermare un ladro con il suo ombrello, mentre lui cercava di aprire il registratore di cassa per impadronirsi del bottino. Questo incidente è avvenuto il 24 gennaio in un negozio di alimentari in via Puerto de Canfranc, nel distretto di Puente de Vallecas, Madrid. Il ladro è entrato nei locali e ha intimidito con un coltello un impiegato ed Antonia, cliente del negozio.

Nelle immagini, che sono state registrate dalla telecamera di sicurezza dell’esercizio commerciale, si vede come quest’uomo, che sembrava un altro cliente, aveva l’obiettivo di aprire il registratore di cassa e prendere i soldi.

Antonia, dopo aver realizzato che si trattava di una rapina, si difese con il suo ombrello senza alcuna paura apparente, anche se il ladro era armato con un coltello.



Sebbene la reazione di Antonia abbia in qualche modo interferito con la calma e la tranquillità del ladro, avrebbe potuto avere serie conseguenze. Infatti, questo uomo senza scrupoli l’ha minacciata e l’ha gettata a terra con forza. Fortunatamente, non è rimasta ferita.

Dopo essersi alzata e difesa dall’aggressione di quest’uomo, e dopo aver cercato di prevenire il furto, continuò a colpirlo con l’ombrello. Alla fine, Antonia corse e si allontanò dal ladro, che riuscì ad aprire il registratore di cassa per prendere i soldi all’interno: circa 2.000 euro.

La polizia nazionale ha annunciato che questo malfattore era già stato arrestato e assicurato alla giustizia per cinque rapine in esercizi commerciali. Secondo le autorità, il detenuto è stato indagato per altre azioni criminali commesse all’inizio di gennaio, in due farmacie, un ottica e una profumeria.

Durante l’indagine è stato possibile determinare la sua presunta partecipazione alle cinque rapine, per le quali è accusato di rapina con aggravante di violenza, e lesioni.

Il quartier generale della polizia ha dichiarato che le indagini sono ancora aperte e non escludono che potrebbe essere coinvolto in altre rapine.