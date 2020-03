L’Aquila, terremoto di magnitudo tra 3.4 – 3.9, scossa registrata alle 22.58 L'Aquila, è stato avvertito un terremoto di magnitudo tra 3.4 - 3.9, la scossa è stata registrata alle 22.58 e ha interessato anche le zone limitrofe

L’Aquila – terremoto magnitudo 3.4 – 3.9: è stata avvertita pochissimi minuti fa una scossa di terremoto in Abruzzo, con epicentro a Capitignano, l’Aquila. La scossa è stata avvertita anche nelle Regioni limitrofe, tuttavia e fortunatamente non si segnalano danni a cose o a persone.

La pagina ufficiale dell’INGV Osservatorio Nazionale Terremoti ha pubblicato un post su Facebook aggiornando i cittadini della situazione (qui sotto in foto). L’ultima scossa registrata è proprio questa delle 22.58 e per ora non si segnalano sciami sismici attivi. La preoccupazione sale proprio per l’epicentro geolocalizzato all’Aquila, zona fortemente sismica, città vittima del famoso terremoto del 2009.

Ovviamente, in un periodo di forte preoccupazione come questo, caratterizzato da una pandemia mondiale, i cittadini che hanno avvertito la scossa sono ulteriormente preoccupati. Ci auguriamo che sia stato solo un caso isolato. La scossa, seppur di intensità lieve, è stata avvertita distintamente anche in Umbria

Terremoto dell’Aquila del 2009

La notte del 6 aprile del 2009 è stata preceduta da una lunga serie di scosse o sciame sismico. La prima si è verificata nel Dicembre del 2008 fino a prolungarsi con intensità maggiore il 16 gennaio

La scossa distruttiva si è verificata il 6 aprile 2009 alle ore 3:32. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha registrato un sisma di magnitudo momento 6.3 Mw. Secondo la scala Richter quella notte la terrà tremò con una magnitudo di 5.9

All’epoca l’intensità della magnitudo è stata più volte confusa e ci furono dati contrastanti con poca chiarezza nella loro presentazione. Ad esempio, una sezione del sito Internet dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) riporta una registrazione di una magnitudo locale 6.2 mentre in altre sezioni è stato presente per circa un anno il dato 5.8 ML

Notizia in aggiornamento