Arconate, sindaco Sergio Calloni difende una donna e viene aggredito da 4 ragazzi Sergio Calloni, il sindaco di Arconate, è stato aggredito e picchiato da quattro giovani pastori per aver difeso una donna; ecco cos'è successo

Sergio Calloni, il sindaco di Arconate difende una donna e viene aggredito da 4 giovani pastori. È accaduto sabato, 21 dicembre 2019 ma solo alla vigilia di Natale il sindaco ha deciso di raccontare l’accaduto e tranquillizzare i suoi concittadini sulle sue condizioni.

Il sindaco di Arconate, Sergio Calloni, ha letto su un gruppo Whatsapp la richiesta di aiuto di una donna, sua concittadina. La donna aveva raccontato che 4 giovani pastori avevano fatto un banale incidente stradale, distruggendo con al loro roulotte la sua recinzione.

Il sindaco, senza perdere tempo, ha deciso di andare a vedere con i suoi occhi ma, arrivato sul posto, si è ritrovato in una situazione delicata. La donna che aveva chiamato le forze dell’ordine, in attesa, stava cercando di trattenere i 4 giovani pastori. Loro, invece, decisi di scappare, la volevano aggredire. Il sindaco di Arconate è intervenuto ed è stato picchiato dai 4 ragazzi che poi si sono dati alla fuga.

Nel video postato sul suo profilo, Sergio Calloni spiega in breve come sta, senza dare dettagli sull’accaduto, dato che ci sono indagini in corso.

“Ho ancora dei segni in faccia e sull’occhio, ho un dito che muovo poco ma sono operativo. Grazie per la solidarietà ricevuta ai sindaci, amici e conoscenti e ai cittadini. Sui fatti non direi nulla, ci sono i carabinieri che stanno indagando. Sono contento però che i responsabili siano tutti stati identificati. È vero che si rileva un aumento di microdelinquenza: voglio rassicurare tutti, si sta facendo ognuno il proprio lavoro. I carabinieri per primi stanno facendo indagini e nel nostro piccolo stiamo ricostituendo l’ufficio della polizia locale. Esorto tutti a fare il proprio dovere – ha poi concluso il primo cittadino – non polemizzare sui social, ma denunciare alle forze dell’ordine. Io sono sicuro che se ci comportiamo come una vera comunità non avremo problemi di sorta”.

I 4 responsabili dell’aggressione sono stati identificati e denunciati ai carabinieri che stanno indagando sulla vicenda. Stanno bene anche le altre persone che sono state aggredite dai 4 giovani pastori. Come il sindaco, hanno piccole ferite e contusioni varie.