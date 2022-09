Si trova ancora ricoverata in ospedale la 24enne Charlotte Mannarino, che solo pochi giorni fa è rimasta coinvolta in un grave scontro stradale. La famiglia in queste ultime ore, dopo che è emersa la notizia del suo decesso, ha voluto smentire e dire che le sue condizioni sono ancora disperate.

In tanti in queste ore stanno pregando per le sorti della giovane, con una grande passione per gli animali. Nel giorno del suo compleanno ha voluto anche organizzare una raccolta fondi.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, la vicenda è accaduta nella mattinata di domenica 4 settembre, intorno alle 11 del mattino. Precisamente nella zona di Pratica di Mare, ad Ardea, la sua città.

Charlotte era alla guida della sua auto. Fino a quel momento per lei tutto stava procedendo normalmente.

Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, ha perso il controllo del suo veicolo. La macchina è finita contro il guard rail, si è ribaltata, lo sportello si è aperto e lei è stata sbalzata fuori.

I passanti nel vedere la gravità dello scontro, hanno lanciato tempestivamente l’allarme alle forze dell’ordine ed anche ai sanitari. Tutti sono arrivati sul posto in pochissimi minuti.

Le condizioni di Charlotte Mannarino

Purtroppo i soccorritori arrivati, si sono presto resi conto che le sue condizioni erano molto gravi. Per questo l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale San Camillo di Roma.

Al momento la ragazza si trova ancora ricoverata in questa struttura e sta lottando per la sua vita. Nella mattinata di lunedì 5 settembre, era stata diffusa la notizia del suo decesso.

Tuttavia, i suoi stessi familiari ci hanno tenuto a smentire il decesso. Hanno detto che purtroppo la sua situazione è ancora critica, ma che è ancora viva. I dottori al momento stanno facendo di tutto per cercare di aiutarla. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su quanto accaduto.