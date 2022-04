Tutti ricordano la sua storia, Arianna Manzo oggi ha 18 anni, ma tutti la conoscono come la “bambina di legno”.

Dopo circa 10 anni di battaglie legali della sua famiglia, è arrivata la notizia di un risarcimento di oltre 3 milioni di euro. Tra qualche giorno, Eugenio Manzo e Matilde Memoli firmeranno l’atto ufficiale che metterà un punto finale alla vicenda della loro figlia.

A dare la notizia, è stato il legale della mamma e del papà. Ecco quanto dichiarato dall’avvocato:

In considerazione delle ampie rassicurazioni che mi sono state fornite, posso affermare che l’obiettivo è stato, seppur con estrema fatica, raggiunto. La direzione dell’Azienda Ospedaliera Antonio Cardarelli di Napoli e l’Asl di Salerno si sono rese disponibili per quanto loro possibile. Arianna, in favore della quale verrà versato un risarcimento di più di 3 milioni di euro.