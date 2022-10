Voglia di maternità per la celebre cantante italiana ed ex giudice di X Factor. Arisa adotta un bambino? L’intenzione è quella: a Verissimo, infatti, l’interprete di tanti brani di successo ha detto di voler diventare madre. Con tutta probabilità inizierà a breve l’iter per l’adozione, che potrebbe portarla presto a stringere un bimbo o una bimba tra le sue braccia.

Arisa è stata ospite della trasmissione Mediaset “Verissimo“, dove sono state tante le domande relative anche all’amore. Lei afferma di aver amato forse davvero una sola volta e tutti hanno pensato alla relazione che la cantante ha avuto con Vito Coppola.

La coach di Amici ha spiegato a Silvia Toffanin che quando una persona ama davvero ci si può rendere conto che l’amore è una magia che cambia ogni cosa. Lei lo ha cantato spesso l’amore e se che non è detto che duri per sempre, anche se il vero amore non ti lascia mai.

Penso che sia amore quando gioisci per un’altra persona e per la sua felicità, anche quando sai che il motivo di quella felicità non sei tu. […] Rivoglio la magia dell’amore vero, altrimenti sto bene anche da sola.

Arisa, poi, racconta che vorrebbe tanto diventare madre, ricorrendo magari all’adozione.

Lo sento forte, mi piacerebbe anche la strada dell’adozione.

Queste le parole della cantante, che poi aggiunge:

Sono cresciuta tanto e mi commuovo perché ho raggiunto un traguardo importante. Sono cambiata anche grazie all’amore, che non deve durare necessariamente per sempre. Ciò che resta sono gli effetti del sentimento su di te.

Arisa adotta un bambino? A breve potrebbe diventare mamma

La cantante ha detto di aver cambiato molte volte e forse adesso ha trovato la vera se stessa e un momento di serenità. Il 20 agosto scorso ha compiuto 40 anni, circondata dagli affetti più cari.

Ora, però, il suo grande desiderio è quello di accogliere un bambino o una bambina nella sua vita.