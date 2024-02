Un terribile omicidio è stato compiuto nella serata di martedì in Piemonte, più precisamente nella periferia di Vercelli. Una donna, la sessantenne Rosa Comito, al culmine di una lite nata per motivi ancora da chiarire, ha accoltellato a morte il suo compagno, il 58enne Tiziano Colombi. Sempre lei ha contattato le forze dell’ordine richiedendo il loro intervento sul posto.

Ancora un efferato delitto che sconvolge l’Italia, in questo caso il Piemonte e in particolare la città di Vercelli. A compierlo sarebbe stata Rosa Comito, una donna di 60 anni che si è scagliata contro il suo compagno, ferendolo a morte con decine di fendenti inferti con un coltello da cucina.

I fatti sono avvenuti nella casa della donna, un appartamento di un condominio popolare di via XXVI aprile a Vercelli. Martedì sera Tiziano Colombi, compagno 58enne della donna, era passato a casa sua prima di recarsi a lavoro. Faceva l’infermiere nel reparto di cardiologia dell’ospedale Sant’Andrea di Vercelli.

Tra i due sarebbe però nata una lite, al culmine della quale la 60enne ha impugnato un coltello da cucina e ha colpito il compagno con oltre 30 coltellate. Subito dopo, la stessa Comito ha chiamato le forze dell’ordine richiedendo il loro intervento.

Portata in caserma, la donna è stata poi trasferita come sospettata nel carcere di Biliemme, dove nella giornata di ieri è stata sottoposta all’interrogatorio di garanzia. Stando a quanto emerge, Rosa Comito avrebbe confessato il delitto e per lei è stato convalidato l’arresto.

Proseguono ferrate le indagini della Squadra Mobile di Vercelli, per capire più che altro il movente di un gesto così efferato. I vicini della donna, sconcertati, hanno raccontato che mai tra i due c’erano stati episodi che avevano fatto pensare ad una cosa simile. Non risultato nemmeno denunce o segnalazioni per motivi di violenza. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social per la vittima.