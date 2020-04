Arrestato per furto un infermiere di Roma Un infermiere di Roma viene perquisito e arrestato per furto

È vergognoso quello che è stato scoperto oggi dagli agenti della polizia di stato del commissariato Colombo. Un infermiere romano di 50 anni è stato arrestato. Il motivo? Rubava mascherine ed altro materiale sanitario. L’uomo lavorava in un noto ospedale romano.

In un turno notturno è stato sorpreso a rubare un grande quantitativo di materiale sanitario di vario genere: soluzione fisiologica, mascherine e dispositivi di protezione di altro tipo, più materiale per la disinfezione. L’uomo è stato arrestato per il reato di peculato dalle forze dell’ordine. Questi atti sono vergognosi e non tollerabili.

Ma soprattutto dovrebbero essere impensabili, principalmente per rispetto di tutti gli altri infermieri che con coraggio, dedizione e senza sosta, stanno difendendo il nostro paese. I medici e gli infermieri sono i nostri eroi in questa guerra, e questi episodi sono un affronto in primis a tutti loro, insieme a tutti quelli che stanno combattendo la malattia in terapia intensiva. Questi materiali in un momento cosi delicato, sono le uniche armi che infermieri e medici possiedono per proteggersi dal Coronavirus.

Fortunatamente l’uomo è stato preso e fermato. Gli agenti di polizia erano già sulle sue tracce da giorni. Infatti lo staff della struttura ospedaliera in cui l’uomo prestava servizio, aveva notato che del materiale era sparito, ed aveva allertato le forze dell’ordine. L’uomo è stato fermato mentre si spostava all’interno della sua auto, una Punto.

Le autorità hanno proceduto con la perquisizione del mezzo e hanno rinvenuto tutto il materiale, oggetto di refurtiva. Grazie a degli accertamenti effettuati con la collaborazione del direttore sanitario dell’ospedale è stata conferma che si trattava proprio del materiale mancante del pronto soccorso. L’uomo è stato arrestato sul luogo e, successivamente è partita anche la perquisizione presso la sua abitazione. Anche in casa sua sono stati pervenuti ingenti quantitativi di materiale sanitario.

I ritrovamenti nell’abitazione hanno rivelato però materiali diversi rispetto a quelli rinvenuto nell’automobile. Hanno trovato dispositivi di prelievo del sangue, provette, forbici, lacci emostatici e molto altro ancora. Si suppone che lo scopo del furto sia economico, era già in corso da diversi giorni la vendita della merce. L’uomo è stato incarcerato e al momento si trova al carcere Regina Coeli.