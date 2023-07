Arrivati i risultati dell’autopsia effettuata sul corpicino di Dario, il bimbo di 6 anni che ha perso la vita sulla spiaggia durante il campo estivo, precisamente allo stabilimento Margherita di Savoia.

Dario è stato trovato con la faccia sott’acqua, ormai privo di sensi. In breve tempo i soccorritori lo hanno riportato a galla e poi lo hanno affidato alle cure del 118. Nessuno ha potuto fare nulla per salvarlo.

Gli inquirenti hanno dato il via alle indagini e, come atto dovuto, hanno iscritto sette persone nel registro degli indagati, compresi gli educatori del centro estivo. I genitori del bimbo di 6 anni hanno lanciato un appello disperato, chiedendo a chiunque abbia visto qualcosa di parlare.

Poche ore fa è arrivata la notizia sui primi risultati dell’esame autoptico. Purtroppo il piccolo Dario è deceduto in seguito ad un improvviso malore, il medico legale di Foggia ha escluso l’annegamento. Sarà ora fondamentale capire se si sia trattato di un malore improvviso imprevedibile o se lo stesso sia stato dovuto da qualche malattia congenita che non gli era mai stata diagnosticata. La risposta arriverà dopo ulteriori esami.

La salma del piccolo Dario verrà restituita alla famiglia

La vicenda ha sconvolto la comunità di Canosa di Puglia, la data del funerale non è stata ancora fissata. Il Sindaco ha già proclamato lutto cittadino per il giorno che verrà deciso. La salma sarà restituita a breve alla famiglia. Con molte probabilità si dovrà procedere prima con esami di tipo immunoistichimico.

L’accusa è quella di delitto colposo per non aver impedito il decesso del minore. Gli agenti vogliono solo accertarsi di come siano andate le cose e se, in quel momento, Dario fosse sotto il controllo degli educatori del campo estivo. I testimoni hanno raccontato che il bimbo stava giocando in acqua con gli amichetti, quando è stato visto, improvvisamente, privo di sensi.