Arrivati i primi risultati dell’autopsia sul corpo senza vita di Mattia Caruso, il 30enne che ha perso la vita per mano della fidanzata Valentina Boscaro.

La donna ha confessato di aver preso l’arma sul cruscotto soltanto per difendersi dal pestaggio dell’uomo. La picchiava, faceva uso di sostanze stupefacenti e beveva spesso. Quella sera, tutto si è scatenato al culmine dell’ennesima lite.

Ma le parole della Boscaro sono state smentite dai primi risultati dell’esame autoptico. Secondo il medico legale, Mattia Caruso è deceduto per un colpo dritto al cuore, preciso. Non ci sono altri segni di colluttazione o di difesa sul corpo. Ciò vuol dire che l’uomo è stato preso di sorpresa.

Per la famiglia di Mattia Caruso, Valentina sta mentendo

La famiglia Caruso non ha mai creduto alle parole di Valentina Boscaro, l’hanno definita una donna senza cuore, che manipolava il figlio. Mattia Caruso più volte era tornato a casa con graffi e occhi neri, ma era troppo innamorato per guardare in faccia la realtà. Oggi chiedono che venga fatta giustizia. La fidanzata si trova agli arresti domiciliari e non sta pagando per quanto commesso.

Prima di confessare, la donna ha inventato la storia di un uomo misterioso con un cappuccio. Gli inquirenti vogliono vederci chiaro e vogliono capire quanto possa essere credibile la versione di una persona che ha mentito, depistato, nonostante secondo le sue parole si tratterebbe di legittima difesa.

I risultati dell’autopsia ora aggravano la sua posizione e al vaglio delle indagini c’è anche il cellulare di Mattia. Potrebbe contenere elementi fondamentali per ricostruire cosa sia davvero accaduto quella sera in quella macchina.

Per un quadro completo, si attendono gli esiti degli esami tossicologici, che stabiliranno in che condizioni fosse il 30enne la sera del delitto e confermeranno o smentiranno le dichiarazioni di Valentina Boscaro sull’uso di sostanze stupefacenti.