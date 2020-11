Salvata dagli operatori del 118 una bimba che ha ingoiato una moneta e ha rischiato di soffocare. Per fortuna l’intervento tempestivo dei soccorritori ha permesso di scongiurare il peggio. Soccorritori che ricordano quanto sia fondamentale non lasciare mai oggetti troppo piccoli nelle vicinanze dei bambini.

Fonte Pixabay

Questa storia, per fortuna a lieto fine, ci arriva da Ascea, un comune della provincia di Salerno, in Campania.

La bambina di pochi anni si trovava insieme alla mamma. Stava giocando tranquillamente, quando improvvisamente ha ingerito, in modo accidentale, una moneta da un euro.

Fonte Pixabay

Gli oggetti troppo piccoli sono pericolosi non solo per i neonati. Anche per i bambini con pochissimi anni, infatti, il rischio di soffocare è alto. Perché i nostri cuccioli sono abituati a portarsi tutto alla bocca, non considerando le conseguenze del loro gesto.

Per questo motivo si consiglia a tutti coloro che hanno a che fare con bambini piccoli di conoscere le manovre anti soffocamento. Genitori, insegnanti, nonni, baby sitter, fratelli maggiori, ma anche animatori e ovviamente medici e infermieri, che già le conoscono e salvano ogni giorno piccole vite umane.

Fonte Pixabay

La mamma ha subito chiamato i soccorritori e gli infermieri del 118 l’hanno salvata. Grazie alle manovre di disostruzione base, i sanitari sono riusciti a rimuovere quel piccolo oggetto che impediva alla piccola di respirare.

Poi un’ambulanza ha trasferito la piccola paziente all’ospedale di San Luca di Vallo della Lucania, dove i medici l’hanno visitata.

Fonte Pixabay

La bimba che ha ingoiato la moneta da 1 euro ora sta bene

Dopo tanta paura, soprattutto per la mamma che era con lei, ma anche per la piccola che non riusciva più a respirare, finalmente la bella notizia. La bambina, dopo aver accusato dei problemi respiratori, si è ripresa prontamente.

Fonte YouTube Francesco Pastore

Per precauzione, però, in ospedale i medici hanno sottoposto la piccola paziente a ulteriori accertamenti.