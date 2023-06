È stato ascoltato in aula, per la prima volta, l’ex compagno di Alessia Pifferi, l’uomo di Leffe che ha trascorso con lei i sei giorni di lontananza da casa, mentre la piccola Diana si spegneva lentamente.

L’uomo ha spiegato, davanti alla Corte, che quando Alessia Pifferi si è recata da lui, gli aveva assicurato di aver lasciato la figlia al mare con la zia. Per circa una settimana, ha trascorso il tempo con lui, a Leffe, ma non si è mai preoccupata del benessere della figlia e lui stesso la credeva in mani sicure:

Alessia spesso diceva che preferiva venire da me da sola, così poteva respirare, visto che stava con lei tutto il giorno e aveva bisogno di staccare. Io ero affezionato alla bambina, lei poteva portarla da me quando voleva, ma diceva che l’avrebbero curata la babysitter o la sorella.

I due si erano conosciuti su una chat d’incontri e avevano così iniziato una relazione. Durante quei sei giorni, Alessia Pifferi ha accompagnato l’elettricista a Milano, per un impegno lavorativo. Nonostante sapesse che Diana era in casa da sola, la donna non ha nemmeno chiesto al compagno di passare per casa sua.

Al termine dei sei giorni, la donna ha lasciato Leffe ed è tornata a Milano.

Mi ha chiamato un’ora e mezza dopo e mi ha detto che Diana era morta. Era confusa, diceva di aver trovato la porta socchiusa e la babysitter non c’era. Poi mi ha passato una vicina. Io mi sono sentito male, mi sono dovuto sdraiare.

Dopo che la verità è emersa, l’uomo ha chiuso ogni rapporto con Alessia Pifferi. La loro relazione era iniziata nel 2020 e poi si era interrotta dopo la nascita di Diana, figlia di un altro uomo. Hanno iniziato a rivedersi il giugno successivo.

In aula è stato ascoltato anche il capo della squadra mobile che quel giorno è intervenuta in casa. Le indagini hanno evidenziato che l’imputata aveva uno stile di vita fatto di lussi. Taxi, limousine, ristoranti, spese superiori a quelle che poteva permettersi. Dalle chat sul cellulare, è emerso che otteneva quei soldi incontrando uomini a pagamento.