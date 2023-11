La storia di Ashley Dale ha sconvolto tutti. Il caso è stato risolto grazie a degli audio trovati nello stesso telefono della 28enne: “Lei stessa ci ha fornito le prove”, fanno sapere gli inquirenti.

Ashley Dale ha perso la vita nella sua abitazione, è morta per errore. Le forze dell’ordine sono riuscite a risolvere il caso e ad arrivare a chi ha commesso il suo delitto, grazie a degli audio trovati sul suo cellulare.

È la prima volta che le prove di un omicidio ci vengono fornite dalla stessa vittima. Siamo arrivati a 4 uomini colpevoli di aver spezzato la sua vita: James Witham 41 anni, Joseph Peers 29 anni, Niall Barry 26 anni e Sean Zeisz 28 anni. Gli imputati avevano avviato una faida contro il fidanzato di Ashley, Lee Harrison.

Un racconto arrivato proprio dalla 28enne in alcuni audio WhatsApp. L’ultimo lo aveva mandato circa mezz’ora prima che quei quattro uomini si intrufolassero nella sua casa, aprendo il fuoco nel tentativo di mettere fine alla vita del suo fidanzato. Ma invece hanno colpito Ashley, che è deceduta sul colpo.

Ashley stava raccontando la situazione su WhatsApp e gli eventi che hanno portato alla sua morte. Non mi era mai capitato di sentire la voce della vittima che ci dice quello che le stava capitando.

La faida contro il fidanzato di Ashley Dale

Da circa 3 anni, era nata una faida tra Niall Barry e il fidanzato della 28enne, legata a questioni di droga. Ashley aveva confidato ai suoi amici di avere paura per le sorti del suo ragazzo, non voleva andare al suo funerale e ogni volta che era in macchina con lui si guardava le spalle, perché sapeva che quelle persone erano pericolose. Lo scorso giugno, mentre si trovavano ad una festa, Lee si è ritrovato coinvolto in una rissa con quelle stesse persone e da quel momento la paura è cresciuta giorno dopo giorno. Purtroppo quei quattro uomini hanno sbagliato obiettivo e a rimetterci la vita è stata Ashley.

Dopo l’arresto, come riferito dalle autorità, quelle 4 persone non hanno mostrato il minimo rimorso e il fidanzato di Ashley ha deciso di non collaborare con le autorità. Il caso è stato risolto solo grazie al cellulare.