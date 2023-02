Solo l'autopsia sul corpo della giovane potrà stabilire le cause del decesso

Biella è in lutto e si stringe alla famiglia della giovanissima Asia D’Amelio, che ha perso improvvisamente la vita. La ragazza di 18 anni si trovava a scuola, quando improvvisamente ha avuto un malore. La corsa in ospedale, i tentativi dei medici di salvarle la vita, poi il suo cuore che si ferma per sempre. Insieme ai sogni di una giovane ragazza di 18 anni.

La studentessa di Biella si trovava in classe, presso l’Istituto Bona, che frequentava insieme ai suoi amici. Quando i professori hanno visto che non stava bene, hanno subito chiamato i soccorsi. Ma le sue condizioni di salute sono apparse subito gravi.

Un’ambulanza del 118 ha subito raggiunto la scuola frequentata da Asia, che era già stata soccorsa da compagni e docenti. La corsa in ospedale in codice rosso, poi il suo cuore si è fermato. La giovane è deceduta a 18 anni.

Asia, il 31 gennaio 2023, era andata a scuola come ogni giorno e stava bene. Poi, improvvisamente, mentre si trovava seduta al suo banco dell’Istituto tecnico commerciale Eugenio Bona di Biella, che si trova in centro città, si è accasciata.

I compagni e i professori presenti durante la lezione l’hanno immediatamente soccorsa, chiamando subito il 118. La giovane residente a Vigliano Biellese, che frequentava l’ultimo anno delle superiori, non ce l’ha fatta. La preside ha raccontato che Asia stava bene e nessuno si sarebbe aspettato di non vederla mai più. Per aiutare i compagni, è già stato previsto il supporto di uno psicologo.

La scuola di Asia D’Amelio esprime le più profonde condoglianze alla famiglia, unendosi al cordoglio per la grave perdita

Su Facebook, l’Istituto superiore frequentato dalla giovane ragazza ha voluto lasciare un pensiero rivolto alla studentessa scomparsa prematuramente.