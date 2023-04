Attenti alla truffa del bancomat: ecco come difendersi

L’ultima frontiera delle truffe online è quella del bancomat. Sono diversi anni che malfattori approfittano dell’ignoranza digitale delle persone per spillargli migliaia di euro. L’ultima vicenda è successa in provincia di Verona dopo i carabinieri sono riusciti ad arrestare 4 giovani con precedenti penali che si sono resi protagonisti di una truffa effettuata lo scorso mese di novembre che gli ha fruttato ben 3.000 euro.

La prassi è sempre la solita. Questi malcapitati spulciano il web alla ricerca di annunci di vendita. Quando ne trovano uno interessante, contattano la vittima con l’interesse ad acquistare la merce. In genere non cercano nemmeno di negoziare la cifra o maggiori informazioni sulla qualità e lo stato del prodotto. Promettono di pagare con bonifico e di inviare il giorno dopo un loro corriere a loro spese a ritirare il tutto. Per fare questa operazione però la vittima dovrà recarsi ad uno sportello bancomat per ritirare il bonifico.

In questo caso la vittima aveva messo in vendita dei pezzi di ricambi per auto a 3.000 euro. Contattato dai truffatori è stato invitato a recarsi al bancomat per ritirare la cifra. L’uomo ignorante nel capire che si trattava di un tentativo di truffa, ha eseguito alla lettera le istruzioni che dall’altro lato della cornetta gli sono arrivate.

Una volta dinnanzi allo sportello, i ladri gli hanno fatto credere di ricevere il bonifico quando il realtà con le istruzione stava facendo l’operazione contraria. Gli hanno detto di inserire una serie di numeri come codice della spedizione quando in realtà era il codice di una carta prepagata. Alla fine l’operazione è andata a buon fine, i ladri appena ricevuti i 3.000 euro hanno staccato il telefono rendendosi irreperibili.

La vittima ha denunciato tutto alle forze dell’ordine che dopo mesi di indagini sono riusciti a risalire ai truffatori. Il consiglio è di stare sempre attenti quando si mettono in vendita online prodotti.