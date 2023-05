L'auto su cui viaggiava Augusto Pedana si è scontrata frontalmente con un suv e per lui, solo 38 anni, non c'è stato nulla da fare

Un incidente terribile avvenuto nella giornata di sabato è purtroppo costato la vita ad un uomo molto giovane, che lascia una compagna e una bimba piccola. Si chiamava Augusto Pedana, aveva solo 38 anni e si è spento a seguito del frontale tra la sua auto e una Porsche Cayenne. Il tempestivo intervento dei soccorritori del 118 si è purtroppo rivelato vano. Il sinistro è avvenuto in Campania, vicino a Marcianise.

Ancora un week end tragico per quanto riguarda le vittime della strada in Italia. Uno particolarmente grave è avvenuto nella giornata di sabato 20 maggio nel casertano, più precisamente su Viale Carlo III, la strada che collega Marcianise a San Marco Evangelista.

L’uomo, stando a quanto riportato, viaggiava da solo sulla sua automobile, una Renault Clio Station Wagon. Improvvisamente e per cause ancora da chiarire, si sarebbe schiantato contro un suv che proveniva in senso opposto.

L’impatto è stato devastante ed entrambe le auto sono finite distrutte. Alcuni passanti che avevano assistito alla scena hanno subito effettuato la chiamata ai soccorsi, che nel giro di pochi minuti hanno raggiunto il luogo dell’incidente.

I medici, arrivati tempestivamente a bordo delle ambulanze e delle auto mediche, tuttavia, non sono riusciti a far nulla per evitare il decesso dell’uomo. Troppo gravi i traumi riportati nell’impatto, che ne hanno decretato la scomparsa praticamente sul colpo.

Cordoglio per la morte di Augusto Pedana

Augusto Pedana ha lasciato la sua compagna e una bimba piccola, oltre che i genitori e gli amici che lo amavano moltissimo.

Il 38enne viveva a Villa Literno e in paese tutti sono rimasti sconvolti nel ricevere la tragica notizia della sua scomparsa.

Il gruppo Facebook “VILLA LITERNO: cittadina d’Italia e del Mondo“, ha mostrato il proprio cordoglio in questo modo: