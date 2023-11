È stata ascoltata dal Gip Anna Gammella, la madre della piccola Aurora, morta lo scorso 2 settembre a Santa Maria a Vico. I due genitori sono stati arrestati con l’accusa di maltrattamenti e delitto.

Secondo l’autopsia, la bambina sarebbe deceduta a seguito delle botte ricevute, in particolare un colpo al volto che le avrebbe dato il padre Emanuele Savino, 26 anni. Il medico legale parla di un trauma contusivo-concussivo cranio-facciale e una conseguente frattura ossea con ematoma subdurale emisferico sinistro, che ha causato encefalopatia e ipertensione. Anna Gammella, dietro consiglio del compagno, avrebbe anche curato le ustioni sul corpicino della piccola Aurora con lo strutto animale. I due genitori hanno chiamato il 118 quando era ormai troppo tardi. La neonata di soli 45 giorni è morta in balia di se stessa.

Davanti al Gip, la madre ha difeso il padre dei suoi figli e ha raccontato di un incidente domestico.

Aveva un livido sotto l’occhio, non è mai stata picchiata dal padre. Non so perché si parla di un ematoma alla testa. Non riesco a capire. È stata solo vittima di un incidente domestico, quando io ero sola in casa con i bambini. Emanuele non ha mai toccato con un dito la bambina e nemmeno gli altri due. Il livido è scaturito da un incidente in casa, ma lui era sceso dai genitori che abitano al piano inferiore.