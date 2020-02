Australia, scontro tra 2 aerei: 4 morti È accaduto in Australia, 2 aerei si sono scontrati a mezz'aria prima di schiantarsi. Sono morte 4 persone. Indagano la polizia e il dipartimento per la sicurezza.

Secondo una prima ricostruzione, pare che stessero seguendo un volo di addestramento. Su ognuno dei due aerei si trovavano 2 persone. Nello schianto sono decedute 4.

I rottami di entrambi gli aerei sono stati trovati in luoghi diversi.

L’incidente aereo ha provocato 4 vittime in Australia nei pressi di Mangalore e a circa 120 km a nord di Melbourne. È accaduto sopra i cieli dello stato di Victoria ed ha coinvolto i due veicoli leggeri che si sono scontrati a mezz’aria durante il volo.

Lo scontro è avvenuto nella tarda mattinata di martedì (ora locale) e nella notte tra martedì e mercoledì (in Italia). La polizia ha spiegato:

“Si ritiene che due aerei si siano scontrati a mezz’aria prima di schiantarsi. Un aereo quasi certamente si è schiantato immediatamente, l’altro invece è precipitato a circa due chilometri più a nord dopo aver cercato un atterraggio di emergenza, entrambi sono rimasti seriamente danneggiati dallo scontro prima di schiantarsi con il terreno”.

Su ognuno degli aerei si trovavano 2 persone, tutte e 4 sono decedute nello schianto. L’incidente ha coinvolto un aereo bimotore Piper PA-44-180, registrato alla scuola di volo Moorabbin Aviation Services, e un bimotore Beechcraft D95A Travel Air , registrato presso un proprietario privato di Tyabb nella penisola di Mornington.

Il primo era decollato dall’aeroporto di Mangalore proprio pochi minuti prima dello schianto, mentre il secondo volava dalla penisola di Mornington.

Lo spazio aereo dove è avvenuto lo scontro non è sotto il controllo del traffico aereo anche se gli aerei devono fornire i loro piani di volo.

In queste ore stanno indagando la polizia, l’Australia transport Safety bureau e il dipartimento locale per la sicurezza dei trasporti per capire l’esatta dinamica dell’incidente.