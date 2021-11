L’autista di autobus a Roma salva un bambino in piena notte. Stava camminando da solo in mezzo alla strada, indossando il suo pigiamino. Chissà quanto freddo avrà avuto. Cercava disperatamente la sua mamma. La donna non ha esitato a fermare il suo mezzo, mentre tornava in deposito, per soccorrere quel povero piccolo e aiutarlo a stare al caldo.

Il piccolo di soli 5 anni si era allontanato da casa in piena notte. Era scalzo e in pigiama. Poco prima dell’alba, mentre un’autista di autobus dell’Atac, Monia, stava andando in deposito, si è trovata di fronte questo piccolo, prendendosi cura di lui finché non sono arrivate le forze dell’ordine.

Tutto è avvenuto alle prime luci dell’alba di lunedì 22 novembre 2021, in zona Bufalotta, come raccontato dall’Atac sui profili social. Il piccolo era solo, spaventato, smarrito. E cercava disperatamente la sua mamma. Per fortuna ha incontrato l’autista, che non l’ha lasciato solo.

Sono le 5.50 del mattino e la nostra autista Monia sta raggiungendo il capolinea di via Marmorale alla guida della linea 86. Il bus è vuoto. All’ultima curva gli si para davanti un bambino. È in mezzo alla strada, in pigiama e piange smarrito. Chiede aiuto. Monia arresta il mezzo, scende di corsa e lo prende in braccio. È bagnato e infreddolito. Vuole la sua mamma.

Questo il post dell’Atac, che ha raccontato quanto accaduto quella notte.

La nostra autista lo tranquillizza, lo porta a bordo e lo fa sedere sul cruscotto. Gli asciuga i piedini scalzi con l’aria calda del mezzo, lo copre con la sua giacca. Il bimbo si calma, ma ancora non riesce a spiegare come sia finito lì in strada. Dice di avere 5 anni e indica una via.

Autista di autobus a Roma salva bambino

La donna ha poi chiamato il 112, mentre il bambino si calmava insieme a lei. Lo ha portato anche a fare un piccolo giro sul bus, visto che non lo aveva mai preso.

Dopo pochi minuti sono arrivati gli agenti e la mamma del bambino insieme alla nonna. Una storia per fortuna a lieto fine.