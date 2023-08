Una persona perde la vita, mentre altre persone coinvolte sono rimaste ferite in modo grave. Un’auto contro un tir a Sondrio ha causato un sinistro davvero terribile, che ha provocato il decesso di una delle persone coinvolte. L’incidente ha avuto luogo nel pomeriggio di giovedì 10 agosto all’imbocco della tangenziale di Sondrio, nel territorio comunale di Montagna in Valtellina.

Erano circa le 15.30 di giovedì 10 agosto, quando all’imbocco della tangenziale di Sondrio un’auto, che viaggiava verso Tirano, avrebbe improvvisamente sbandato, invadendo la corsi opposta e finendo la sua corsa contro il camion che arrivava dall’altra direzione.

Uno scontro frontale che è avvenuto nel territorio comunale di Montagna in Valtellina, poco distante dalla rotatoria. Sei persone sono rimaste coinvolte. Purtroppo una di loro non ce l’ha fatta: i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul postono sono subito arrivati i carabinieri del Comando di Sondrio, i vigili del fuoco e il personale sanitario di Areu, con tre ambulanze, l’automedica e l’elisoccorso. Anche il personale dell’Anas si è messo subito al lavoro.

La circolazione è stata bloccata per permettere alle forze dell’ordine di fare i rilievi del caso e ai soccorritori di aiutare le persone rimaste ferite. Il traffico, molto intenso in tangenziale, è stato deviato per diverse ore.

Una persona che si trovava nell’auto coinvolta nel frontale con il tir ha perso la vita. Gli altri passeggeri hanno riportato ferite: due di loro sarebbero gravi.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti. Ma da quanto emerso in un primo momento, l’auto avrebbe sbandato finendo la sua corsa contro il Tir che procedeva in direzione opposta. I soccorritori hanno prontamente aiutato le persone coinvolte. Ma per una di loro non hanno potuto più far niente.