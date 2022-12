Purtroppo per l'anziana signora non c'è stato niente da fare

Una donna di 82 anni ha perso la vita e altre tre persone hanno riportato ferite lievi sull’Autostrada A16 Napoli-Canosa. Un’auto contro una macchina ferma nella corsia di emergenza provoca un bilancio davvero triste. Purtroppo per l’anziana signora non c’è stato niente da fare. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Una donna è deceduta e tre sono finite in ospedale, anche se per fortuna le loro condizioni non destano preoccupazioni. L’evento ha avuto luogo sulla A16 Napoli – Canosa, dopo che un’auto in corsa è finita contro una vettura che era ferma sulla corsia d’emergenza.

Una donna ha subito ferite molto gravi. I sanitari del 118 le hanno prestato i primi soccorsi e l’hanno trasferita in codice rosso in ospedale. Qui, però, è deceduta dopo due ore di ricovero nella struttura sanitaria. I medici non hanno potuto far niente per lei.

Il sinistro ha avuto luogo nel tardo pomeriggio di lunedì 19 dicembre, intorno alle ore 17.30, all’altezza del chilometro 29 dell’A16 Napoli-Canosa, in direzione della città in Puglia, nel territorio di Mugnano del Cardinale, in provincia di Avellino.

Un’auto con a bordo due persone di Lecce si era fermata nella corsia di emergenza per un’avaria al mezzo. Nel frattempo un’altra auto con un uomo di 48 anni di Avellino alla guida e la madre di 82 anni accanto a lui ha colpito in pieno l’auto ferma.

Auto contro una macchina ferma, purtroppo un’anziana donna non ce l’ha fatta

La donna di 82 anni è apparsa subito in gravi condizioni. I sanitari l’hanno trasferita in codice rosso all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, in urgenza.

Fonte foto da Pixabay

La donna ha perso la vita nell’ospedale di Contrada Amoretta poche ore dopo. Il figlio di 48 anni ha ricevuto le prime cure sul posto dei sanitari del 118, insieme ai due leccesi. Non hanno avuto bisogno del trasferimento in ospedale.