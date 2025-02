Auto impazzita investe la folla: ci sono feriti, anche bambini. Dove e cos’è successo

Un grave incidente ha scosso Monaco di Baviera durante una manifestazione del sindacato Ver-Di, che conta oltre due milioni di membri in Germania. Nella giornata di oggi, 13 febbraio, un’auto ha investito un gruppo di persone, causando almeno 28 feriti, di cui due in condizioni critiche. Le informazioni sono in continua evoluzione e si teme che vi possa essere una vittima. Le autorità stanno indagando sull’eventuale intento doloso del conducente, un giovane di 24 anni di origine afghana. Non si hanno notizie di eventuali coinvolgimenti di cittadini italiani nell’incidente.

Dettagli dell’incidente a Monaco di Baviera

Secondo le prime ricostruzioni da parte della stampa tedesca, ci sarebbe stata una vittima tra le persone coinvolte. Tuttavia, per le forze dell’ordine il bilancio rimane fermo a 28 feriti, di cui due in gravi condizioni. Testimoni oculari hanno dichiarato che l’auto ha colpito deliberatamente i partecipanti alla manifestazione. Il conducente è stato bloccato dalle forze dell’ordine sul posto e, secondo quanto comunicato tramite l’account ufficiale della polizia di Monaco, non rappresenta più una minaccia per la sicurezza pubblica.

Il giovane alla guida del veicolo è un afghano di 24 anni. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto un’altra persona a bordo dell’auto, ma al momento non ci sono conferme ufficiali riguardo a tale informazione. Le autorità stanno lavorando per chiarire la dinamica esatta dell’incidente e sono in attesa di ulteriori dettagli.

Feriti tra i bambini a Monaco

Il sindaco di Monaco, Dieter Reiter, ha confermato che tra i feriti ci sono anche bambini. In un’intervista rilasciata al quotidiano Bild, ha espresso la sua profonda preoccupazione per le vittime dell’incidente, sottolineando come la notizia di feriti, tra cui minori, sia stata riportata dalla polizia. Reiter ha dichiarato di essere profondamente scioccato e i suoi pensieri sono rivolti a tutti coloro che sono stati colpiti dall’incidente.

L’incidente è avvenuto nelle vicinanze dell’Hotel Bayerischer Hof, un’area frequentata da molti durante eventi pubblici e manifestazioni. Le immagini e le testimonianze dei presenti riportano scene di panico, con persone in lacrime e in stato di shock. La situazione ha suscitato una forte risposta da parte delle forze di sicurezza, già presenti per garantire ordine in vista di un vertice internazionale sulla sicurezza che si terrà a breve in città.

Indagini e richieste di testimoni

Le autorità locali hanno avviato un’inchiesta per accertare i dettagli dell’incidente e cercano attivamente testimoni che possano fornire informazioni utili. L’invito è rivolto a chiunque abbia registrato video o foto del momento dell’incidente a contattare le forze dell’ordine. La polizia sta cercando di raccogliere tutte le prove disponibili per ricostruire la dinamica e determinare se si tratti di un attacco intenzionale.

La presenza massiccia delle forze dell’ordine nella zona ha facilitato un intervento rapido, ma l’atmosfera rimane tesa mentre la comunità cerca di comprendere l’accaduto e fare i conti con le sue conseguenze. La speranza è che le indagini portino a chiarimenti quanto prima, per garantire sicurezza ai cittadini e ai partecipanti a eventi pubblici.

Monaco in stato di allerta per il vertice sulla sicurezza

La città di Monaco di Baviera si trova in uno stato di allerta a causa dell’incidente, soprattutto in vista del vertice internazionale sulla sicurezza che avrà luogo nei prossimi giorni. Tra i partecipanti attesi ci sono il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance e il segretario di Stato Marco Rubio, che incontreranno il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Gli eventi recenti hanno spinto le autorità a intensificare le misure di sicurezza in previsione di questo importante appuntamento.

La polizia è riuscita a garantire un’adeguata protezione e a intervenire rapidamente grazie alla già elevata presenza di agenti sul territorio. L’incidente ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza pubblica e alla necessità di misure preventive più incisive per evitare simili tragedie in futuro.

Verifiche da parte della Farnesina sulla presenza italiana

Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha fatto sapere che la Farnesina sta effettuando verifiche per accertare l’eventuale presenza di cittadini italiani nel luogo dell’incidente. Attraverso un post sui social media, Tajani ha comunicato di seguire attentamente l’evoluzione della situazione a Monaco di Baviera e ha confermato di essere in contatto con il console italiano per raccogliere ulteriori informazioni. Le autorità italiane sono pronte a intervenire in caso di necessità, assicurando la massima attenzione verso i connazionali coinvolti.