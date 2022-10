In provincia di Frosinone una macchina sfrenata fa finire un ragazzino di 2 anni e mezzo in ospedale, in condizioni considerate dai medici critiche. L’auto parcheggiata finisce, infatti, contro un muro a Pofi. A bordo c’era solo il bambino e improvvisamente l’auto, parcheggiata in un leggero dislivello, ha cominciato a prendere velocità, finendo la sua corsa contro un muro. Immediati i soccorsi per il piccolo.

I Carabinieri della stazione di Pofi insieme ai colleghi della Caserma di Frosinone stanno cercando di ricostruire quanto accaduto nella città in provincia di Frosinone. Secondo quanto raccontato dalla mamma, improvvisamente l’auto si sarebbe “sfrenata”.

Lei era scesa dal mezzo ed era nei pressi della sua macchina. A bordo c’era il bambino di due anni e mezzo. Improvvisamente l’auto ha iniziato a muoversi. La donna ha provato a fermarla, ma è scivolata non riuscendo nell’intento di salvare il piccolo.

L’auto ha finito la sua corsa contro un muro. Il bambino che si trovava a bordo dell’auto ha riportato subito dei danni. Immediato l’intervento degli operatori sanitari dell’Ares 118, intervenuti sul luogo con un’ambulanza e il medico a bordo.

Le sue condizioni di salute sono apparse subito molto serie. Per questo i sanitari accorsi sul posto hanno deciso il trasferimento in eliambulanza a Roma, presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù, dove il piccolo di due anni e mezzo è arrivato in codice rosso. Soccorsa anche la mamma, scivolata nel tentativo di fermare il mezzo.

Fonte foto da Pixabay

Auto parcheggiata finisce contro un muro a Pofi: il bambino non sarebbe in pericolo di vita

Nonostante la dinamica dell’accaduto e le condizioni severe, il piccolo non sarebbe in pericolo di vita, anche se ci vorrà un po’ per riprendersi. Anche la mamma sta bene, ha subito solo delle leggere escoriazioni.

Ora i Carabinieri dovranno capire come l’auto possa essere partita da sola, visto che la donna sostiene che il freno a mano era stato correttamente inserito.