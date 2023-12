Si chiamava Giovanna Cristiani la giovane madre di 26 anni, che nella tarda mattina di giovedì 28 dicembre, ha perso la vita a causa di un grave incidente con l’ambulanza. A nulla sono serviti i tentativi da parte dei medici di salvarla, poiché nell’impatto è deceduta sul colpo.

Al momento le forze dell’ordine intervenute stanno lavorando per capire l’esatta dinamica e soprattutto per capire come mai l’automobilista ha perso il contro della sua auto.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella mattina di giovedì 28 dicembre. Precisamente lungo via dell’Idice, che si trova nel comune di Monterenzio, in provincia di Bologna.

La 26enne da ciò che è emerso era alla guida della sua macchina, una Citroen C3. Era diretta nella zona di Loiano, comune in cui viveva con la sua famiglia.

Quando all’improvviso, da una prima ricostruzione e per cause ancora da chiarire da parte delle forze dell’ordine, avrebbe perso il controllo della sua macchina ed avrebbe invaso la corsia opposta.

Però è proprio a quel punto che l’ambulanza, diretta all’ospedale locale, stava passando e la persona alla guida non è proprio riuscita ad evitare l’impatto. I due mezzi si sono scontrati frontalmente e la macchina di piccola cilindrata è andata completamente distrutta.

Il decesso di Giovanna Cristiani dopo il sinistro

I passanti si sono presto resi conto della gravità dell’accaduto ed hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari. Questi ultimi sono arrivati sul posto in pochi minuti, ma per la ragazza non hanno potuto fare più nulla.

Una volta liberata dalle lamiere del veicolo, i medici non hanno avuto altra scelta che constatare il decesso. Purtroppo Giovanna a causa del grave impatto, ha perso la vita praticamente sul colpo.

Sull’ambulanza oltre all’automobilista, ed ai due sanitari, c’era anche una persona che doveva essere trasportata in ospedale. Tutti e quattro hanno riportato traumi di media gravità, nessuno di loro dovrebbe essere in pericolo di vita. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.