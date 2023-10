Un'auto ha travolto una famiglia con a bordo una mamma, suo figlio e la nonna. Poi è scappato via. Le forze dell'ordine lo hanno presto trovato: era ubriaco al volante

Un’auto travolge una famiglia e scappa. L’uomo era alla guida del suo mezzo quando ha tamponato in pieno la macchina sulla quale viaggiavano una mamma, suo figlio e la nonna, che per fortuna non hanno riportato ferite gravi nell’impatto. L’autista è poi scappato, ma le forze dell’ordine lo hanno presto rintracciato, scoprendo che si era messo alla guida completamente ubriaco.

Il sinistro ha avuto luogo nella giornata di mercoledì 11 ottobre, nel comune che si trova in provincia di Brescia, in Lombardia. L’uomo ha investito un’auto sulla quale viaggiavano una mamma, il figlio e la nonna.

Il responsabile di quanto accaduto è scappato, ma le forze dell’ordine lo hanno trovato poco dopo. Guidava in stato di ebbrezza e le autorità lo hanno già denunciato per fuga e per omissione di soccorso. Gli agenti di polizia locale gli hanno già ritirato la patente per almeno due anni.

Il sinistro ha avuto luogo in via Garibaldi a Rezzato, in provincia di Brescia, vicino al parcheggio di un supermercato della zona. Intorno alle ore 17 l’uomo di 30 anni ha investito un’auto con a bordo una famiglia.

Per fortuna nessuno degli occupanti della macchina ha riportato ferite gravi. A bordo c’erano, infatti, una donna di 37 anni, suo figlio di soli 3 anni e la nonna di 70 anni. Solo quest’ultima è stata ricoverata in ospedale per accertamenti.

Auto travolge famiglia nel parcheggio di un supermercato a Rezzato, in provincia di Brescia

La donna di 70 anni ha ricevuto i primi soccorsi sul luogo. I sanitai del 118 hanno poi deciso di trasferirla in codice verde all’Isyituto Clinico Città di Brescia. Per mamme e figlio non è stato necessario il ricovero.

Fonte foto da Pixabay

Gli agenti, giunti sul posto, hanno svolto i rilievi del caso e hanno cercato il 30enne che era scappato. Lo hanno trovato grazie alle telecamere di sorveglianza della zona che avevano immortalato il numero di targa.