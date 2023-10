Tragedia in provincia di Venezia. Un autobus è caduto da un cavalcavia a Mestre, sulla bretella che porta verso Marghera. Erano circa le 19.50 di martedì 3 ottobre, quando il mezzo della compagnia La Linea con numerosi turisti stranieri a bordo è precipitato giù. Il bilancio di quanto accaduto è davvero impressionante. 21 persone, tra cui dei bambini e l’autista del pullman, hanno perso la vita. 15 passeggeri sono rimasti feriti, 5 dei quali versano in gravi condizioni in ospedale.

Un gruppo di turisti stranieri, tra cui ucraini, francesi, spagnoli, croati, austriaci, tedeschi, aveva noleggiato un pullman della compagnia La Linea. I passeggeri stavano tornando al camping Hu di Marghera. Avevano trascorso la giornata a Venezia.

Improvvisamente, quando il mezzo si trovava sulla bretella di Mestre che porta a Marghera, il pullman è precipitato giù dal viadotto. Tra le ipotesi forse un malore dell’autista, un uomo italiano di 40 anni che ha perso la vita insieme ad altri passeggeri.

Sul posto sono arrivate immediatamente le ambulanze con i soccorritori del 118 e anche vigili del fuoco e forze dell’ordine. Il veicolo elettrico dopo la caduta ha preso fuoco. Dai rilievi fatti sulla strada non ci sarebbero tracce di frenate.

Per i pompieri è stato difficile estrarre le persone dal bus. Nel frattempo sul luogo del sinistro sono arrivati anche i mezzi della Protezione Civile, che hanno portato via man mano le bare dei passeggeri trovati senza vita.

Autobus caduto dal cavalcavia a Mestre: proclamato il lutto cittadino

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha subito proclamato il lutto cittadino in memoria delle vittime che erano a bordo dell’autobus caduto. Il primo cittadino parla di una scena apocalittica.

Fonte video da YouTube di Vista Agenzia Televisiva Nazionale