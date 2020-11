Un bambino scrive a Conte preoccupato per Babbo Natale. Il premier italiano deve rispondere anche ai quesiti fondamentali dei più piccoli, che riguardano non solo la scuola, ma anche la festa più bella che ci sia. Il piccolo, in particolare, si vuole informare sul fatto se serva o meno un’autocertificazione a Babbo Natale per portare i doni.

L’Italia causa Coronavirus sta attraversando una seconda ondata dell’epidemia che mette in allarme. Le Regioni sono già state suddivise a seconda del rischio in gialle, arancioni e rosse. E in vista del Natale le cose si complicano.

Giuseppe Conte ha già detto che i sacrifici di oggi potrebbero aiutarci a trascorrere un Natale più sereno.

Sarà comunque sconsigliato avere troppa gente in casa per pranzi e cene: meglio ridurre la ristretta cerchia di commensali ai conviventi.

Ma un bambino di 5 anni di Cesano Maderno è preoccupato in realtà per un’altra faccenda. Babbo Natale potrà consegnare i regali? Avrà un’autocertificazione speciale?

Bambino scrive a Conte, la lettera scritta con mamma e papà

Caro Presidente Conte, mi chiamo Tommaso Z., e frequento la Scuola dell’infanzia Sant’Anna. In famiglia e a scuola seguiamo tutte le regole e le sue disposizioni. Igienizziamo sempre le manine, stiamo a distanza dalle altre persone e gli adulti mettono la mascherina. Questa mattina chiesto alla mamma quanti giorni mancano a Natale perché sono preoccupato per Babbo Natale.

Volevo chiederLe se può fare una autocertificazione speciale per consentirgli di consegnare i doni a tutti i bambini del mondo. So che Babbo Natale è anziano ed è pericoloso andare nelle case, ma lui è bravo e metterà sicuramente la mascherina per proteggersi.

Le prometto che, oltre al lattino caldo e ai biscotti, metterò sotto l’albero anche l’igienizzante.

Le auguro buon lavoro e spero che potrà fare questa eccezione solo per lui. Aspetto la Sua riposta almeno lo posso dire ai miei amici. Grazie, Tommaso

Cosa risponderà il presidente del consiglio dei ministri?