“Aveva solo 23 anni, è stato un tragico incidente” grave lutto in Calabria: era conosciutissimo sui social

Nel cuore di una selvaggia e remota località nei pressi di Reggio Calabria, Giorgi “Tzane” Janelidze, un giovane di 23 anni proveniente dalla Georgia, ha trovato la sua fine in un tragico incidente durante un’escursione con tre amici. La notizia ha scosso profondamente la comunità locale e quella online.

Le squadre di soccorso, tra cui i vigili del fuoco del distaccamento di Melito Porto Salvo e l’unità del Nucleo SAF della sede Centrale, hanno tentato disperatamente di raggiungere Giorgi e i suoi compagni, ma la ripida e impervia scarpata ha reso il recupero estremamente difficile. Nonostante gli sforzi profusi, Giorgi è stato purtroppo dichiarato morto sul posto.

Per recuperare il corpo, è stato necessario l’intervento di un elicottero del Reparto Volo di Lamezia Terme, che ha operato con grande precisione e tempestività. Il recupero è stato completato con successo e il corpo di Giorgi è stato trasportato al porto di Saline Joniche, a Montebello Jonico, dove è stato consegnato alle autorità locali.

Conosciuto nella sua terra natale come un influencer sui social media, Giorgi era attivo principalmente su TikTok e Instagram, dove condivideva la sua passione per il fitness e il divertimento. Insieme ai suoi amici “Dream Greek” e Christos Koyas, era in Calabria per girare dei video e trascorrere del tempo all’aria aperta in bella compagnia.

L’annuncio della sua prematura perdita ha suscitato un’ondata di messaggi di cordoglio e solidarietà su tutto il web. Christos Koyas ha condiviso un commovente tributo su Instagram, chiedendo ai suoi seguaci di pregare per l’anima di Giorgi e di offrire supporto alla sua famiglia in questo momento difficile. La sua assenza sarà profondamente sentita da coloro che lo conoscevano e lo amavano, ma il suo spirito vivrà nei cuori di coloro che ha toccato con la sua gentilezza e il suo spirito avventuroso.