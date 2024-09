“Aveva un tumore al cervello, è stata la nonna ad accorgersi dei primi sintomi” il dramma di una bambina di 7 anni

Una diagnosi inaspettata che ha colpito all’improvviso la famiglia di una bambina di soli 7 anni. Purtroppo la piccola è stata colpita da un tumore al cervello e a quanto pare è stata proprio la nonna a notare i sintomi legati alla comparsa di questa malattia.

Claire

Ecco la storia della dolcissima Claire.

Bambina scopre di avere un cancro al cervello: la storia di Claire

La storia di oggi ha come protagonista una bimba di soli 7 anni di nome Claire. Parliamo di una bambina come tante altre che ama trascorrere il suo tempo in compagnia delle amichette a guardare i cartoni animati, a giocare con le bambole, gli unicorni e molto altro ancora.

La piccola Claire

È proprio a tema unicorno che è stata organizzata la festa di compleanno per la piccola, compleanno che sicuramente non sarà il più felice di sempre, in quanto potrebbe essere l’ultimo. Pochi mesi fa, infatti, Claire ha ricevuto una diagnosi inaspettata che ha rivelato l’esistenza di un tumore che, purtroppo, ha colpito il cervello della piccola.

La diagnosi dei dottori è piuttosto negativa, in quanto il tumore è così tanto aggressivo da non lasciare che pochi mesi di vita alla bambina. In realtà qualche piccolo sintomo è stato palesato dalla stessa, ma nessuno se ne sarebbe preoccupato poiché questi sintomi vengono imputati anche ad altre cause.

La nonna di Claire si accorge dei problemi della nipote

Secondo quanto riportato dai familiari della piccola, Claire inciampava molto spesso, ma si tratta di un evento molto comune soprattutto nei bambini piccoli. Tutto è però cambiato quando la nonna della piccola, durante un pranzo, ha notato qualcosa di strano che andava molto lontano dal concetto di normalità.

Immagine di archivio

Claire non masticava bene e sembrava che anche i suoi problemi di displasia alle anche si fossero accentuati nell’ultimo periodo. I genitori della piccola hanno quindi raccontato tutti questi episodi al medico di famiglia, il quale ha deciso di sottoporla ad ulteriori accertamenti. È stata proprio la risonanza magnetica ad individuare un glioma, ovvero uno dei tumori più aggressivi che possono colpire il cervello e per il quale purtroppo non c’è cura.

Da quel momento la vita di questa famiglia è cambiata e anche le condizioni di Claire continuano a peggiorare di giorno in giorno. Prima la bambina faticava a stare ferma ora, invece, non riesce quasi a camminare e ogni giorno si deve sottoporre a decine e decine di cure. Pare che si stia parlando di una sperimentazione che potrebbe migliorare le sue condizioni, ma che purtroppo è davvero molto costosa. Per questo motivo è possibile aderire ad una raccolta fondi che la famiglia di Claire ha deciso di aprire su GoFundMe. Speriamo che la piccola possa tornare a stare meglio nonostante i pronostici.