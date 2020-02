Aveva un verme che viveva nella sua testa Comincia ad accusare dolori di testa sempre più forti, alla fine crolla per il dolore e viene portato in ospedale. Quello che scoprono i medici nella sua testa lo lascia completamente scioccato e può capitare a tutti se non stiamo attenti a una semplice regola

Gerardo, è un uomo di origine latina che ha iniziato ad avere sintomi molto sospetti. All’inizio pensò che fosse un semplice mal di testa, ma la situazione divenne sempre più pericolosa. Il dolore era così cronico che Gerardo iniziò a sudare e persino a soffrire di vomito. Gerardo vive in Texas, negli Stati Uniti.

Un giorno, si stava godendo una partita di calcio con i suoi amici ma improvvisamente è crollato. Il suo corpo stava inviando chiari segnali di avvertimento, così decise di andare al Dell Seton Medical Center. “È stato estenuante e molto doloroso. Continuavo a sudare e vomitare, tutto perché mi faceva malissimo”

Una serie di test ha rivelato che c’era una strana massa nel cervello di Gerardo. La prima cosa che pensarono fu che poteva essere un tumore, ma alla fine i dottori trovarono una strana diagnosi. Era un verme che viveva lì da almeno 10 anni. Il verme misurava poco più di quattro centimetri.

È una situazione potenzialmente fatale e le persone di solito non mostrano sintomi fino a quando non è troppo tardi. Fortunatamente, Gerardo era ancora fiducioso, quindi fu immediatamente ammesso in sala operatoria.

“Le persone possono soffrire per anni senza avere idea di cosa stia succedendo. Sono di dimensioni microscopiche, quindi nessuno può sospettare che li abbiamo dentro.”

I medici sono riusciti a estrarre il verme senza compromettere la salute del paziente. La neurocisticercosi è un’infezione parassitaria che raggiunge l’uomo attraverso le cisti larvali che vivono nel maiale. Se qualcuno mangia carne di maiale che non è stata cotta correttamente, rischia enormemente di contrarre questa malattia.

“È un miracolo che non abbia subito danni al cervello.”

Questo verme è noto come Taenia Solium e può schiudersi nell’intestino. Se non vengono espulsi correttamente, possono continuare a deporre le uova sulla persona e persino iniziare a viaggiare in tutto il corpo. Casi come quello di Gerardo, dove raggiungono il cervello, sono rari.

Si stima che ogni anno 4.000 persone negli Stati Uniti siano colpite da questo parassita. Negli Stati Uniti, la maggior parte di questi casi è stata segnalata in Texas e California. Tuttavia, Gerardo ritiene che potrebbe essere stato il risultato di un viaggio in Messico che ha fatto 10 anni fa.