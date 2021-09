Nuovi aggiornamenti sulla morte della bambina di 11 mesi morta dopo aver mangiato uno yogurt, nella sua casa a Cusano Milanino, in provincia di Milano. I primi risultati dell’autopsia avrebbero evidenziato una possibile meningite. Esami che però sono risultati esaustivi e per questo è stato richiesto un ulteriore approfondimento.

Prima della tragedia, i genitori della bambina di 11 mesi l’avevano portata al pronto soccorso due volte nel giro di 24 ore, poiché aveva accusato febbre e letargia. Ma entrambe le volte, la piccola è stata dimessa senza ulteriori esami. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo d’indagine per capire se la negligenza da parte del team ospedaliero possa aver contribuito al suo decesso. Secondo le notizie riportate, sembrerebbe che una dottoressa dell’ospedale Sesto San Giovanni sia ora iscritta nel registro degli indagati.

La bimba si trovava a casa con la sua mamma, quando dopo aver mangiato uno yogurt, è diventata cianotica. La famiglia, in preda al panico, ha cercato di rianimarla e una vicina di casa ha lanciato l’allarme ai sanitari.

Inutile l’intervento degli operatori sanitari: non sono riusciti a salvare la bambina di 11 mesi

Vista la gravità della situazione, un elisoccorso del 118 ha raggiunto l’abitazione in breve tempo ed ha trasportato la minore all’ospedale di Bergamo. Purtroppo quando ha raggiunto la struttura sanitaria, era già troppo tardi.

Una vicenda che ha lasciato sconforto e dolore nell’intera comunità e che si è diffusa sul web in poche ore. In molti hanno voluto pubblicare messaggi per mostrare vicinanza alla famiglia.

Adesso bisognerà attendere ulteriori approfondimenti dell’autopsia per capire se la causa sia davvero stata una meningite. E bisognerà attendere il termine delle indagini degli inquirenti, che stabiliranno le eventuali responsabilità dei medici che hanno visitato e dimesso la bambina dal pronto soccorso.

Notizia in attesa di nuovi aggiornamenti.