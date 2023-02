Una nuova importante notizia è quella arrivata in queste ore, che riguarda proprio la bambina di 17 mesi in ospedale con abrasioni. Il Gip ha disposto l’allontanamento anche da suo padre ed infatti dopo che ieri, martedì 14 febbraio l’hanno dimessa dall’ospedale, è andata in una comunità protetta.

Una vicenda che ovviamente ha molti punti oscuri, al quale le forze dell’ordine stanno cercando di far luce. Lo scopo è proprio quello di capire come si sono svolti i fatti.

La bimba che ha solamente 17 mesi, negli ultimi 5 mesi è stata ricoverata in tre diverse strutture ospedaliere. Aveva delle abrasioni sul corpo e nessuno riusciva a capire il motivo di questo suo problema.

I medici sin da subito l’hanno sottoposta a tutti i controlli del caso, ma nessuno riuscivano a capire cosa le stava accadendo. Tuttavia, solo dopo il trasferimento al Policlinico di Milano, che i medici hanno iniziato ad avere dei sospetti sulla madre.

Hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine, che a loro volta hanno messo delle telecamere nascoste nella stanza. Però è proprio da questi filmati che è emersa la triste verità. Era proprio la mamma a provocarle quelle abrasioni con un deodorante spray, che lo spruzzava ad una distanza molto ravvicinata.

L’allontanamento della bambina di 17 mesi dai suoi genitori

Gli agenti hanno posto subito la mamma ad arresto, ma lei ha sempre negato ogni accusa. Davanti al Gip ha detto che lei lo faceva per il suo bene e per profumarla. Ora che è in arresto continua a dire che lo faceva solo per igenizzarla.

Il suo legale sono ben due volte che presenta istanza per i suoi domiciliari, ma al momento il Giudice l’ha sempre negata. Nella giornata di ieri, martedì 14 febbraio la piccola dopo tanto tempo ha avuto le dimissioni dall’ospedale.

Il Giudice per il momento ha disposto l’allontanamento temporaneo anche dal papà. Infatti la bambina ha ricevuto la visita della nonna nel reparto di Pediatria e poi è stata trasferita in una comunità protetta.

Ora saranno solo le ulteriori indagini e tutti i rilievi del caso a far luce sulla triste vicenda. Soprattutto per capire dove potrà andare a vivere la bimba una volta guarita da quelle abrasioni.