Bambina di 4 anni avvelenata dalla madre: arrestata dopo troppi accessi al pronto soccorso

Una madre di New York è stata arrestata con l’accusa di tentato delitto nei confronti della sua bambina di 4 anni. Venerdì scorso, al termine delle indagini, sono state confermate le accuse per Tajahnae Brown, 23 anni.

L’allarme è stato lanciato dagli operatori sanitari, dopo i tanti e sospetti accessi della minore al pronto soccorso. La madre di 23 anni ha tentato diverse volte di avvelenare la figlia, somministrandole medicine per le convulsioni. Medicine di cui la piccola non aveva bisogno.

La sindrome di Munchausen: cosa è emerso dalle indagini

190 accessi al pronto soccorso registrati dall’ospedale, che hanno fatto accendere un campanello d’allarme. La donna si presentava con la figlia di 4 anni, chiedendo altri farmaci per le convulsioni. Tutto è iniziato circa due anni fa, la donna si è recata più volte all’ospedale Montefiore Medical Center. Raccontava ai medici che la sua bambina soffriva di convulsioni e che assumeva dei farmaci, aveva bisogno di altre medicine, non potendole acquistare altrove in quel momento.

Alla fine, i medici si sono insospettiti ed hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Dalle indagini e da una visita psichiatrica, è emerso che la madre di 23 anni potrebbe soffrire della sindrome di Munchausen. Si tratta di una condizione psicologica che porta la persona affetta a fingere di avere un familiare malato per attirare l’attenzione.

La bambina di 4 anni è stata ricoverata in ospedale

Dopo una delle tante somministrazioni, la bambina si è sentita male ed è stato necessario un ricovero in ospedale. È stato allora che i medici sono risaliti a tutti gli accessi al pronto soccorso e che, dalle analisi, hanno constatato che aveva assunto una dose eccessiva di quei farmaci per le convulsioni. La madre è stata arrestata con l’accusa di tentato delitto e aggressione di primo grado. La bambina di 4 anni è stata affidata agli assistenti sociali.