Bambina di 4 anni caduta dal balcone, indagini sui genitori: la spiegazione della mamma e del papà

Dopo la vicenda della bambina di 4 anni, fortunatamente finita con un lieto fine, che è precipitata dal quinto piano di un palazzo situato a Via Nizza a Torino, le autorità hanno aperto un fascicolo d’indagine.

I magistrati e la Procura ordinaria e dei minori di Torino, vogliono capire come una bambina di soli 4 anni, sia finita appesa alla ringhiera di un balcone al quinto piano di un palazzo. La piccola è stata salvata da un ragazzo di 37 anni, che in quel momento si è trovato a passare per quella strada, in compagnia della sua fidanzata. Mattia Aguzzi, questo in nome del suo eroe, quando ha visto la bimba appesa alla ringhiera, ha aperto le braccia e chiuso gli occhi, sperando di riuscire a prenderla. Nel frattempo, la sua fidanzata è corsa a citofonare alla famiglia, nel tentativo di avvisarli e scongiurare il peggio. In pochi istanti, la minore è precipitata ed è atterrata esattamente sul petto dell’uomo.

La bambina di 4 anni e Mattia Aguzzi stanno bene

Nessuno dei due ha riportato gravi conseguenze, solo un grande spavento. Sembra quasi una scena di un film, ma è accaduto davvero. Mattia ha trattenuto il respiro finché non ha sentito la piccola piangere ed ha capito che era viva. Pochi giorni fa si è anche recato in ospedale per incontrarla e ha abbracciato la sua mamma, che con le lacrime agli occhi non smetteva di ringraziarlo.

Le forze dell’ordine ora stanno indagando sulla famiglia, per capire perché la minore si trovava sola sul balcone al quinto piano. I suoi genitori hanno spiegato che la piccola stava giocando sul balcone, mentre loro pulivano la casa. Mai avrebbero immaginato cosa sarebbe successo. Una distrazione che è quasi costata la vita alla loro bambina di soli 4 anni. Ora spetterà ai pubblici ministeri valutare l’accusa di trascuratezza genitoriale.