Bambina di 5 anni salva la mamma in piscina Mamma rischia di annegare in piscina per un malore: bambina di 5 anni le salva la vita

Non importa quanti anni hai: se sei un piccolo angelo in terra lo dimostri anche in tenera età. Come nel caso di questa storia che riguarda una bambina di 5 anni che ha salvato la sua mamma che rischiava di morire annegando nella piscina dopo un malore.

Tracy Anderwald e sua figlia Allison si trovavano a bordo piscina. Si trovavano nella casa della zia della piccola Allison, la sorella di Tracy. Mentre si trovava in acqua, però, la mamma della bambina di 5 anni ha avuto un malore. All’improvviso il suo corpo si è riversato a faccia in giù nell’acqua. Non era cosciente e se non fosse intervenuta la piccola con tutta probabilità sarebbe morta in breve tempo. O avrebbe avuto conseguenze ben più grandi.

La bambina di 5 anni non si è fatta prendere dal panico. È rimasta calma ed ha agito velocemente e nel miglior modo possibile per salvare la vita a sua madre, che non le rispondeva. La piccola ha nuotato verso di lei e con le sue forze è riuscita a trascinare il corpo della mamma verso la parte della piscina dove c’era meno acqua. Ha poi girato il corpo della mamma verso l’alto e non in acqua, così da farla respirare.

A questo punto Allison è corsa a chiedere aiuto. Per fortuna una delle zie, Tedra Hunt, si è accorta di quanto stava accadendo e ha subito chiamato il 911, prima di andare verso la piscina. In poco tempo sono arrivati i soccorritori che hanno portato Tracy in ospedale. La donna non ricordava nulla, si è svegliata nel letto di ospedale dove era ricoverata e lì ha appreso che era stata sua figlia a salvarla.

Le telecamere di sicurezza hanno registrato l’eroico gesto della piccola:

Allison è più piccola degli altri bambini della sua età, ma è riuscita non solo ad agire con una calma straordinaria ma anche a portare in salvo la sua mamma.

Ora per tutta la famiglia è un angelo custode: se non fosse intervenuto, forse Tracy non ce l’avrebbe fatta.