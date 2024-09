Bambina di 8 anni prende il SUV dei genitori per andare proprio lì: ha percorso più di 16 km

La vita di provincia può essere piuttosto monotona, ma non quando una bambina di 8 anni decide di movimentarla salendo sul Suv di famiglia per andare a fare la spesa! Sembra una scena tratta da un film comico, ma è successo davvero domenica 15 settembre in Ohio. La piccola, come un pilota navigato, ha percorso ben 16 chilometri per raggiungere il supermercato Target più vicino. La sua avventura automobilistica è riuscita a lasciare tutti a bocca aperta… senza causare troppi danni!

Bambina di 8 anni va al supermercato con l’auto dei genitori: Non ha fatto incidenti per 16 km!

A parte una cassetta della posta, che ha avuto la sfortuna di trovarsi sul suo percorso, la giovane guidatrice ha evitato disastri, arrivando sana e salva al centro commerciale. Parcheggio impeccabile, un solo graffio sulla carrozzeria e un frappuccino in mano. Forse è la nuova icona della spesa veloce?

Nel frattempo, però, i suoi genitori, accorgendosi dell’assenza sia della figlia che del loro Suv, hanno chiamato la polizia. Nella stessa mattinata, vari automobilisti avevano già segnalato un Suv guidato da… una bambina! Le autorità hanno capito subito che la giovane pilota e la macchina scomparsa erano la stessa cosa. Anche i dipendenti del Target avevano notato una piccola cliente solitaria tra gli scaffali, e hanno prontamente avvisato gli agenti.

Quando la polizia ha trovato il Suv nel parcheggio del supermercato, l’aria era surreale. Il veicolo aveva solo una leggera ammaccatura, e la protagonista era tranquilla, impegnata a sorseggiare il suo frappuccino. Gli agenti, divertiti dall’insolita vicenda, hanno commentato su Facebook:

Finalmente abbiamo trovato una donna che ha più fretta delle nostre mogli di fare la spesa da Target!.

Le telecamere di sicurezza hanno immortalato tutto: la piccola che sale sul Suv davanti casa e poi, miracolosamente, parcheggia senza incidenti davanti al negozio. Nessuna incriminazione per i genitori, che certo non si aspettavano un’escursione così audace. Insomma, la piccola si è guadagnata un posto d’onore nella hall of fame delle piccole “avventuriere su quattro ruote”. Chissà quale sarà la sua prossima destinazione?