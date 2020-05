Bambina di quattro anni scomparsa durante una passeggiata Bambina di quattro anni scompare durante una passeggiata, dopo due giorni di intense ricerche, ecco come si è conclusa la vicenda

Il peggiore incubo di un genitore è che accada qualcosa ai propri figli, ed è quello che ha dovuto affrontare una coppia dell’Alabama quando la loro bambina di quattro anni è scomparsa durante una passeggiata. I genitori sono rimasti sconvolti e per due giorni non hanno avuto alcuna notizia della piccola.

E’ successo in Alabama, la piccola di nome Evelyn Vaide Sides stava passeggiando con la baby sitter quando improvvisamente è scomparsa.

Il luogo della passeggiata era nei pressi di un bosco, perciò sono si sono subito organizzate delle squadre di soccorso per cercare di ritrovare la piccola il prima possibile.

Oltre alle squadre di personale specializzato, droni, elicotteri e cani K9, decine di cittadini hanno contribuito alla ricerca della bambina. ma purtroppo le ore passavano e della bimba non c’era traccia, poi passarono i giorni e i genitori erano sempre più devastati dalla speranza che li abbandonava.

Una bambina così piccola persa nel bosco, non ha molte probabilità di sopravvivere. Moltissimi bambini perdono la vita in questo modo, ma fortunatamente non è stato questo il caso.

Dopo due intensi giorni di ricerca finalmente è stata ritrovata la piccola, non riportava ferite o problemi di salute, solo una lieve disidratazione.

La piccola era accompagnata da un cane da caccia rossastro quando è stata ritrovata, sostiene che non l’ha mai abbandonata. Si pensa che sia grazie al cane, che Evelyn ha trovato il coraggio di affrontare tutto senza entrare nel panico. La piccola ha dormito entrambe le notti in compagnia dell’animale, il quale poi è scomparso dopo l’arrivo dei soccorritori.

La piccola descrive l’accaduto come un’avventura, ma la cosa più importante è che si sia finalmente ricongiunta con la sua famiglia. E’ impressionante sapere che spesso gli animali ci fanno da angeli custodi, fortunatamente per Evelyn e la sua famiglia è finito tutto bene.