La mamma di Anna e Olivia parla dopo il ritrovamento di una delle sue bambine, uccise dal papà a Tenerife e sepolte in fondo al mare. Si continua a cercare il corpo di Anna, mentre il cadavere di Olivia è stato trovato giovedì scorso. Beatriz Zimmermann racconta di sapere perché Tomas l’ha lasciata in vita solo lei. Perché voleva vederla soffrire nel non sapere dove fossero finite le sue stelle.

La mamma di Olivia e Anna Gimeno, rapite a fine aprile da Tenerife dal papà, racconta in lacrime:

Ha commesso l’atto più mostruoso di tutti: uccidere le proprie figlie innocenti. Mi fa male all’anima non aver potuto salvarle.

Il corpo di Olivia, la figlia più grande di 6 anni, è stato rinvenuto in fondo al mare. Mentre quello di Anna, di 1 anno, ancora non si trova. Ad ucciderle con tutta probabilità è stato Tomas, il suo ex compagno.

In una lettera la donna ha ringraziato tutti quanti per l’impegno per trovare le figlie:

Spero che la loro morte non sia stata vana. Molti genitori ora guardano i propri figli in modo diverso e apprezzano molto di più l’amore e i momenti quotidiani con loro. Cosa darei per pettinarle ancora. Vorrei che le leggi siano più dure per proteggere i nostri bambini e il loro benessere. Sono il futuro ed è molto importante che crescano osservando un ambiente di rispetto, pace, amore e tranquillità.

Bambine uccise dal papà a Tenerife, le parole della mamma per le figlie

La mamma parla di Olivia e Anna come di due angeli nati per dare al mondo una grande lezione, a costo della loro seppure breve vita.

E io, che sono la loro madre, combatterò contro queste ingiustizie e il benessere di bambini. Per loro e per tutti i bambini.

Poi la donna continua:

Quello che più mi fa male come madre è non essere riuscita a salvarle. Tomás ha escogitato tutto perché io soffrissi. Questo è stato il motivo per cui mi ha lasciato in vita.

Il corpo di Olivia ritrovato è stato un miracolo secondo lei, perché la giustizia ha visto di nuovo la luce. E ora sa cos’ha fatto alle sue bambine.