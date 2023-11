Bambini senza vita in un’auto abbandonata: i due piccoli avevano solo 2 e 3 anni

Un’intera comunità indigena del Queensland, in Australia, è sconvolta per una scoperta davvero inquietante. Due bambini senza vita sono stati trovati in un’auto abbandonata. I due piccoli avevano solo 2 e 3 anni. I soccorritori non hanno potuto far nulla per salvare le giovanissime vite dei due bimbi, che, a quanto pare, erano fratelli. Si indaga per capire chi ha potuto fare una cosa del genere.

Fonte foto da video su YouTube di YouTube di ABC News (Australia)

Un bambino di due anni e un bambino di tre anni sono stati trovati senza vita nella notte di venerdì scorso. I loro corpi si trovavano all’interno di un’auto che nessuno utilizzava e che si trovava nel cortile di una casa di Woorabinda, a sud-ovest di Rockhampton.

Woorabinda è una comunità indigena australiana che si trova nel Queensland centrale. Il bimbo più piccolo si trovava sul sedile posteriore. Lo hanno subito portato in ospedale, nella speranza di poter fare qualcosa. Ma non è stato così. Per trovare il secondo bimbo c’è voluto più tempo.

Il corpo del secondo bambino, infatti, si trovava ai piedi dell’auto e i soccorritori lo hanno trovato solo due ore dopo il ritrovamento del più piccolo che, secondo gli inquirenti, era suo fratello. Il coordinatore della criminalità della regione centrale Darrin Shadlow ha detto:

Non era stato visto dai residenti quando hanno localizzato il primo bambino.

Ed è davvero molto strano che non abbiano indagato più a fondo intorno a quel mezzo dove il primo bimbo senza vita era stato trovato.

Bambini senza vita in un’auto abbandonata: il primo trovato subito, il secondo almeno due ore dopo

Le cause del decesso dei due bambini non sono ancora note. La polizia ha avviato le indagini per capire cosa possa essere successo. Gli agenti hanno già ascoltato i residenti della zona.

Fonte video da YouTube di ABC News (Australia)

Secondo le prime indiscrezioni, i bimbi erano lì dentro da qualche tempo, ma l’auto non si era mai mossa. Sembra si tratti di un tragico incidente.