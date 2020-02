bambino abbandonato nel suo passeggino Lascia il suo bambino nel passeggino completamente solo, fuori, davanti alla porta della sala giochi, per entrare nei locali e giocare d'azzardo. Un passante non è riuscito a trattenere la rabbia

I social network sono diventati una finestra per segnalare irregolarità a cui possiamo assistere in qualsiasi momento. Ciò è stato fatto da un passante che ha deciso di registrare con il suo cellulare l’atto di negligenza di un padre e diffonderlo attraverso il suo profilo Twitter.

Ha visto come un uomo ha lasciato il suo bambino abbandonato nel suo passeggino davanti alla porta di una sala giochi in cui è entrato. Le scene sono state registrate da un uomo che si godeva alcuni giorni di vacanza alle Isole Canarie, il video mostra come l’uomo lascia il bambino nel suo passeggino davanti alla porta dello stabilimento dedicato al settore delle scommesse.

Nel frattempo, l’uomo era all’interno dei locali, indipendentemente dal fatto che suo figlio fosse esposto a seri pericoli potendo essere vittima di qualsiasi crimine per strada e, inoltre, un bambino piccolo, oltre alla sorveglianza permanente, ha anche bisogno che i suoi genitori soddisfino i suoi bisogni di base.

L’uomo che ha lasciato il bambino di fronte al locale è uscito più volte per guardare fuori e controllare che il passeggino fosse nello stesso posto. Lo ha fatto per un po’ fino a quando finalmente è uscito e ha sbloccato i freni del passeggino per portarlo con sé.

Nel video si sente in sottofondo lo sdegno di chi lo registra quando vede la negligenza del padre del bambino.”Lascia il bambino alla porta e va a giocare … Che vizio”, rimprovera il passante che ha pubblicato il reclamo.

Per coincidenza, il video è venuto alla luce lo stesso giorno in cui Alberto Garzón, ministro dei consumatori, ha annunciato le misure per combattere l’allarme sociale generato dai bookmaker. Ha detto che intende vietare la pubblicità dei bonus di benvenuto offerti dai bookmaker e la fedeltà al gioco d’azzardo e il gioco d’azzardo online.

Per mezzo di un vero decreto di comunicazione commerciale delle attività del gioco verranno stabilite le norme pubblicitarie. “È un mercato che ancora non capiscono, non sanno quanto le conseguenze per la loro salute possano essere negative” , ha detto il ministro.

Ha anche sottolineato che le pubblicità dei casinò sono pericolose per coloro che soffrono di dipendenza o gioco d’azzardo.

Il video del padre che lasciò il figlio solo per strada è diventato presto virale e ha generato un’ondata di indignazione nelle reti.