Bambino caduto nel parco di Roma Nord: genitori denunciano i dipendenti Bambino cade nel parco di Roma ed entra in coma: genitori denunciano i dipendenti. Ecco come è successo.

La vicenda risale allo scorso 2017, quando un bambino è parco caduto nel parco Papacci, a Grottarossa, mentre si trovava insieme alla sua mamma. Secondo i fatti riportati, il bambino si è aggrappato ad un tubo corrimano, che purtroppo non ha retto ed ha ceduto. Il piccolo è caduto ed ha battuto la testa.

Dopo aver realizzato ciò che era appena accaduto, la sua mamma spaventata, ha iniziato ad urlare, allarmando tutti presenti del parco.

Sul posto è arrivata, nel minor tempo possibile, un’ambulanza che ha trasportato il bambino all’ospedale Gemelli. Dopo i dovuti esami, il team medico ha capito che il bambino aveva un trauma alla testa e doveva essere operato d’urgenza.

Dopo una settimana di coma, il piccolo si è svegliato ed è stato operato nuovamente. È stata dura, c’è voluto tanto tempo e molta pazienza, ma alla fine il bambino si è ripreso e oggi sta bene.

Dopo l’accaduto i suoi genitori hanno sporto denuncia contro i dipendenti del servizio giardino del parco di Roma. Vogliono capire se la caduta del figlio sia stata dovuta da un errata manutenzione e se tutto ciò che ha subito, poteva essere evitato.

Le forze dell’ordine sono quindi intervenute sulla vicenda e adesso stanno indagando sui presunti responsabili. La causa è ancora in corso e adesso si è in attesa del rinvio a giudizio. Verranno accertate le cause che hanno provocato la caduta del tubo e di conseguenza la caduta del bambino.

Una vicenda che per fortuna, nonostante lunga e dolorosa lotta, si è conclusa nel migliore dei modi. Il bambino a soli 8 anni ha rischiato di morire, ma ha lottato come un guerriero e si è ripreso in mano la sua vita.

Nei prossimi giorni, ci saranno nuovi aggiornamenti. .

Leggete anche: La decisione della Regina nei confronti di Meghan ed Harry.