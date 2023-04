La vicenda di questo bambino di 4 anni arriva dal pronto soccorso dell’Ospedale di Omegna, in provincia di Verbano Cusio Ossola (Piemonte).

A denunciare il tutto, è stata la madre. Ha raccontato che mentre si trovavano nella loro abitazione a Feriolo, il suo bambino di 4 anni stava guardando i cartoni animati, quando ha accidentalmente ingoiato una monetina.

Fortunatamente, la donna si è subito resa conto di cosa era accaduto e, insieme al marito, ha deciso di recarsi al pronto soccorso. Dopo una visita però, i medici hanno dimesso il piccolo.

Non hanno fatto nemmeno una lastra. Ci hanno detto di dargli dei grissini, perché il cibo avrebbe aiutato il transito della monetina, ferma nella parte alta dell’esofago. Non mi sono fidata e non l’ho fatto. Per fortuna direi. Avrei potuto ucciderlo.