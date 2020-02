Bambino di 4 anni morto con l’influenza. La mamma ha seguito consigli no-vax. Si è spento a 4 anni, con l'influenza. La mamma ha seguito consigli no-vax, invece che le direttive del pediatra

Najee Jackson era un bambino di 4 anni di Pueblo, Colorado. Ha perso la vita a seguito di una grave influenza stagionale. La sua famiglia è sotto shock per la grande perdita e la sua storia si è diffusa in ogni parte del mondo, con la speranza che possa lasciare un insegnamento importante ad ogni genitore.

Inizialmente, tutti hanno pensato che questa influenza così grave avesse stroncato la vita del povero Najee, nonostante le cure. Poi però, nei giorni successivi sui social network hanno cominciato a girare dei screen, della sua mamma che chiedeva consiglio dei gruppi Facebook no-vax, dicendo di non voler seguire le direttive del pediatra.

Secondo quanto riportato dai giornali locali, Geneva Montoya, questo è il nome della mamma, ha usato rimedi casalinghi su tutti i suoi tre figli, per cercare di attenuare l’influenza.

Lo scorso 31 gennaio 2019, la donna ha scritto all’interno di un gruppo Facebook, che suo figlio di 4 anni aveva la febbre alta e che il dottore aveva prescritto il Tamiflu, ma lei non lo aveva comprato.

La donna aveva a casa ben tre figli con l’influenza, il più piccolo di 10 mesi ed era anche stato portato in ospedale con la febbre a 40, ma non si è resa conto che le condizioni di Najee fossero così gravi.

Najee alla fine, è stato portato in ospedale, in elisoccorso, dove i medici hanno cercato di fare il possibile, ma il suo cuore si è fermato per sempre.

I rimedi consigliati nel gruppo, comprendevano l’utilizzo di timo, olio di menta piperita, lavanda e anche l’utilizzo di una patata in testa.

“I social network sono diventati una risorsa per i genitori e per le donne, un modo per connettersi con gli altri e chiedere aiuto. Questo però è il rischio che si corre”, ha dichiarato l’esperta Kolina Koltai, studiosa del comportamento dei social network, all’università del Texas.

Kolina ha voluto sottolineare quanto possa essere pericolosa la disinformazione o peggio l’incomprensione.

Il Tamiflu, il farmaco prescritto dal pediatra di questo bambino, è uno di quelli più comuni. Serve per alleviare i sintomi e ridurre la durata dell’influenza.