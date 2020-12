È di poche ore fa la notizia dei risultati dell’autopsia effettuata sul corpicino del bambino di 5 mesi, trovato senza vita dalla sua mamma. La tragedia è accaduta in provincia di Lecce, precisamente nel comune di Casarano. Verso le 8:00 del mattino, la madre del piccolo si è resa conto che qualcosa non andava. Nonostante i tentativi di svegliarlo, il bambino non rispondeva a nessuno stimolo.

Dopo l’allarme lanciato agli operatori del 118, l’ambulanza ha trasportato il bambino all’ospedale Ferrari, dove i medici hanno tentato di rianimarlo, purtroppo senza riuscirci.

Sulla vicenda è stato richiesto anche l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno aperto un fascicolo d’indagine contro ignoti, per capire cosa sia accaduto nell’abitazione e per stabilire le eventuali responsabilità genitoriali.

Il medico legale ha effettuato l’esame autoptico, i cui risultati hanno confermato i sospetti dell’ospedale. Il bimbo di 5 mesi è morto a causa della SIDS, la sindrome della morte improvvisa infantile. Conosciuta anche come sindrome della morte in culla o della morte bianca.

Una morte che colpisce i bambini fino ad un anno di età e che, purtroppo, oggi non ha ancora una spiegazione medica. Solitamente il decesso avviene durante il sonno.

L’incidenza media della SIDS è di circa un caso ogni 3 mila bambini, che equivale a circa 150 bambini l’anno. Molti studi attestano che il 60% dei bimbi che perdono la vita a causa di questa sindrome, sono maschi.

Purtroppo le piccole vittime non mostrano segni di sofferenza. Il decesso avviene in modo improvviso, nella maggior parte dei casi durante il sonno. Nella culla, nel passeggino o anche nel seggiolino della macchina.

Il medico legale che ha effettuato l’autopsia sul bambino di 5 mesi

Il medico legale Ermenegildo Colosimo ha effettuato l’autopsia sul corpicino senza vita del piccolo. In termini tecnici, il bambino è morto per “asfissia meccanica” e non si esclude che possa essere stata causata da un rigurgito.

Tra 60 giorni, dopo ulteriori esami, si arriverà ad una conclusione definitiva.