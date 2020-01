Bambino di 6 anni guarisce dalla leucemia e a scuola è accolto come un eroe Un bambino di 6 anni è tornato dai suoi compagni dopo essere guarito dalla leucemia e a scuola lo hanno riaccolto come se fosse un eroe. Ecco cosa hanno fatto...

John Oliver Zipay è un bambino di soli 6 anni che ha già combattuto una battaglia che nessun bambino della sua età dovrebbe combattere. Al povero bambino è stata infatti diagnosticata la leucemia. È stato sottoposto a numerosi trattamenti, ha sempre lottato come un guerriero e alla fine è guarito. Al rientro a scuola, John Oliver Zipay è stato accolto come un eroe.

Al piccolo John Oliver Zipay è stata diagnosticata la leucemia che lo ha costretto a trascorrere gran parte della sua vita dentro e fuori un ospedale. Dopo la diagnosi, è stato sottoposto a diversi trattamenti, anche di chemioterapia per poter guarire. È stato un percorso decisamente lungo e il bambino di soli 6 anni ha lottato con tutte le sue forze.

La terribile malattia gli è stata diagnosticata nel 2016: i medici hanno scoperto che soffriva di leucemia linfoblastica acuta, un tumore del sangue molto raro che si forma a partire dai linfociti. Subito è stato sottoposto a cure durissime anche per un adulto, figuriamoci per un bambino. Trattamenti e chemioterapia lo hanno indebolito molto. Molto spesso era in ospedale e non poteva andare a scuola con i suoi compagni. I suoi amici gli mancavano. Ma grazie agli insegnanti della St. Helen Catholic school di Newbury John Oliver non ha mai smesso di studiare. I docenti lo hanno seguito tutti i giorni a distanza, in attesa che potesse ritornare con i suoi compagni.

E quel giorno è arrivato. E tutti alla St. Helen Catholic school di Newbury hanno accolto il piccolo guerriero come merita un vero e proprio eroe. A scuola c’erano tutti i suoi insegnanti, i suoi compagni di classe e anche i suoi famigliari: quando è entrato a scuola è stato accolto e applaudito come un eroe. Guardate:

Perché John Oliver è stato un eroe. Ce l’ha fatta. E ora può godersi il resto della sua vita.