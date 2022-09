Dopo la triste notizia della perdita del bambino di 6 anni che aveva ingerito la candeggina per errore, le forze dell’ordine hanno aperto un fascicolo d’indagine e iscritto la madre nel registro degli indagati.

L’obiettivo ora è quello di far luce su cosa sia realmente accaduto in quella giornata dello scorso luglio. L’allarme è partito da alcuni passanti, che hanno visto il corpo della donna inerme sull’asfalto. Si era gettata dal balcone.

In casa c’era il suo bambino di 6 anni in gravi condizioni. Entrambi sono stati trasportati in ospedale. Inizialmente, gli inquirenti avevano ipotizzato che la donna avesse avvelenato suo figlio e poi avesse provato a togliersi la vita.

È stata la stessa madre a smentire la ricostruzione dei fatti, non appena le sue condizioni sono migliorate. Dalla stanza d’ospedale ha raccontato di essersi accorta che il figlio aveva bevuto la candeggina, scambiandola per acqua. Lei, nel panico e non sapendo cosa fare, convinta che non ci fosse nulla da fare, aveva deciso di gettarsi nel vuoto.

Gli inquirenti però vogliono vederci chiaro dopo il decesso del minore. I medici hanno cercato di fare il possibile dal giorno del suo ricovero. Purtroppo il quadro clinico, dopo l’ingerimento della candeggina, non è mai migliorato e, alla fine, lo scorso 17 settembre, il suo cuoricino si è fermato per sempre.

Gli agenti hanno sequestrato tre cellulari, due appartenenti al papà e uno alla mamma, insieme al diario di quest’ultima. Vogliono scoprire la verità analizzando tutti i dati. Si pensa anche che dietro la straziante vicenda possa esserci qualcuno che abbia istigato la donna a compiere un gesto estremo, prima su suo figlio e poi sulla sua stessa persona.

Lei, interrogata anche dopo le dimissioni dall’ospedale, continua a raccontare la sua versione dei fatti. Ovvero che suo figlio ha bevuto la candeggina credendo fosse acqua e che lei, una volta aver capito cosa era successo, si è gettata nel vuoto.

Cosa è davvero accaduto nel pomeriggio di quel 18 luglio?