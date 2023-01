Paura a Caltanissetta: bambino di 9 anni si allontana dalla casa dei nonni e fa perdere le sue tracce. Preoccupati perché non lo riescono a trovare, chiamano la Polizia, descrivendo in modo dettagliato com’era vestito il nipotino quando ha deciso di scappare di casa. Per fortuna una pattuglia di agenti lo trova poco dopo, riportandolo al sicuro a casa.

Il bambino di 9 anni si trovava a casa dei nonni, quando improvvisamente non lo hanno più visto. Il ragazzino si era allontanato dall’area condominiale dove abitano i suoi nonni, perché voleva dare un’occhiata a cosa c’era in giro.

Uscendo, però, dall’area che conosceva bene, ha perso l’orientamento e la strada di casa. Era anche già buio e questo non ha facilitato il suo ritorno a casa. Non vedendolo tornare i nonni sono andati a cercarlo, senza fortuna, però.

I nonni hanno subito chiamato la Polizia, dando indicazioni sull’aspetto del nipotino e sugli abiti che indossava nel momento in cui è sparito nel nulla. Alcune pattuglie di Polizia hanno iniziato a cercare vicino all’area condominiale dove il ragazzino giocava con altri coetanei prima di allontanarsi.

Gli agenti hanno perlustrato tutta la zona e tutte le vie limitrofe all’area condominiale dove il bambino di 9 anni è stato visto per l’ultima volta. Poi, finalmente, lo hanno trovato, spaventato e in lacrime.

Bambino di 9 anni si allontana da casa dei nonni: ha perso l’orientamento

Quando i poliziotti hanno trovato il bambino, piangeva disperatamente perché non riusciva più a tornare a casa dai nonni. Gli agenti lo hanno rassicurato e lo hanno fatto salire sull’auto di ordinanza, per tenerlo al caldo.

Qui gli hanno dato da mangiare dei biscotti e da bere un po’ di acqua, in attesa dell’arrivo della mamma. Poi lo hanno identificato e hanno scattato con lui delle foto ricordo, prima di affidarlo alla madre commossa e grata per il ritrovamento del figlio.